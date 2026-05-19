martes 19 mayo 2026

Concepción del Uruguay: Repudio ante la desaparición de placas en honor al presidente Hipólito Yrigoyen

El Comité de la Unión Cívica Radical del Departamento Uruguay expresa su absoluto  repudio ante el acto vandálico ocurrido en Concepción del Uruguay, donde fueron sustraídas dos placas conmemorativas dedicadas al ex Presidente Hipólito Yrigoyen.

Este hecho no solo representa una pérdida material, sino también una afrenta a la memoria histórica de nuestra comunidad y a los símbolos que reflejan la trayectoria democrática, los valores y la identidad política que han forjado nuestra historia.

Exigimos a las autoridades que realicen las gestiones necesarias con urgencia para investigar lo sucedido, identificar a los responsables y proceder a la recuperación o reposición inmediata de los elementos desaparecidos.

Asimismo, reclamamos el fortalecimiento de las medidas de protección de los monumentos, placas y espacios públicos que integran nuestro patrimonio histórico y cultural, con el fin de prevenir futuros atentados contra el legado colectivo de todos los uruguayenses.

Comité de la Unión Cívica Radical – Departamento Uruguay

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