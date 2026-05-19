Tiempo en Entre Ríos: este martes será el día más frío de la semana

Se pronostica que el día comenzará con neblinas y después tendremos una jornada soleada. Se espera un ascenso de las temperaturas recién para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que, a pesar de que se anuncia un día soleado, este martes las mínimas llegarían hasta los 2°C.

Las temperaturas permanecerán toda la semana muy bajas, con registros de invierno. Recién se espera un repunte el fin de semana próximo.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 2 grados y la máxima de 18 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con neblinas y cielo despejado por la tarde.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 2 grados y máxima de 18 grados. En estas ciudades también se anuncian neblinas y cielo despejado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día con neblinas y tarde soleada. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 1 grados y una máxima de 18 grados. Ahora

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