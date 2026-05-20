Basavilbaso: Una joven intentó robar botella de bebida alcohólica y terminó detenida

En la tarde de este martes, una mujer de 33 años quedó detenida en la localidad de Basavilbaso tras ser sorprendida in fraganti mientras intentaba sustraer una botella de bebida alcohólica de las góndolas de un comercio céntrico.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró alrededor de las 18:40 horas en un supermercado ubicado en calle Estrada al 800, de Basavilbaso.

Empleados del establecimiento advirtieron la maniobra de la mujer y, de forma inmediata, evitaron que se concretara el ilícito, dando aviso telefónico a la Comisaría local.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación y procedieron a verificar las cámaras de seguridad del comercio. En las filmaciones se observaba claramente el momento en que la sospechosa tomaba la botella de alcohol y la ocultaba entre sus prendas de vestir.

La mujer, oriunda de la ciudad de Rosario del Tala, fue aprehendida en el lugar. El hecho fue comunicado al Fiscal Auxiliar en turno, Dr. Gile, quien convalidó el procedimiento y ordenó la detención formal de la causante bajo el cargo de hurto en flagrancia en grado de tentativa.

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