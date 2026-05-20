Media sanción para una ley de impacto comunal y homenaje al jurista Julio Federik

La Cámara de Diputados sancionó definitivamente la donación de un inmueble de la UNER para el Ministerio de Salud. Además, otorgó media sanción por unanimidad al proyecto del Poder Ejecutivo que eleva a primera categoría a la comuna Ingeniero Sajaroff y rindió homenaje a la trayectoria del destacado abogado Julio Federik, fallecido recientemente.

Este miércoles 20 tuvo lugar la sexta sesión ordinaria del 147º Período Legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. El encuentro fue encabezado, por el presidente del cuerpo, Gustavo Hein. Durante la actividad, los legisladores dieron tratamiento y aprobación a diversos proyectos. Entre los dictámenes aprobados recibió media sanción por unanimidad el expediente número Nº28.950, proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo, que busca reubicar en la primera categoría a la comuna Ingeniero Sajaroff, en departamento Villaguay.

La iniciativa -contenida en el dictamen de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales y presentada ante el pleno por la diputada María Elena Romero- responde al crecimiento demográfico de la localidad y dotará al gobierno local de herramientas para atender demandas sociales, de salud y educativas de sus habitantes. Al momento del análisis de este expediente, la diputada Andrea Zoff acompañó el debate sobre los recursos destinados a comunas y juntas de gobierno, mientras que el diputado Enrique Cresto ponderó “el andamiaje jurídico que permite que pequeñas localidades se desarrollen”.

Además, la Cámara sancionó de forma definitiva y por unanimidad una ley venida en revisión desde el Senado. La norma autoriza al Gobierno provincial a aceptar la donación de un inmueble por parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Se trata de un terreno ubicado en calle Churruarín 424 de la ciudad de Paraná, que cuenta con una superficie de 180,40 metros cuadrados y que será destinado al funcionamiento de la División Técnica de la Dirección de Odontología del Ministerio de Salud.

Dictámenes con estado parlamentario

En otro orden, ingresaron y pasaron al Orden del Día de la próxima sesión tres dictámenes de la Comisión de Legislación General, correspondientes a proyectos de ley de autoría del diputado Marcelo López. Estas iniciativas autorizan al gobierno provincial a transferir vehículos al municipio de Maciá; a la comuna de Chañar, en Feliciano; y a la comuna El Solar, perteneciente al departamento La Paz.

Proyectos aprobados

Durante el transcurso de la sexta sesión ordinaria se aprobaron sobre tablas diversas declaraciones de interés, entre ellas, se destaca la que refiere al 144° aniversario de la comuna de Las Cuevas, que tuvo lugar el domingo 17 de mayo, de autoría del diputado Lénico Aranda; un homenaje al «Día de la Armada Argentina», presentado por el diputado Roque Fleitas; la edición 2026 de la «Expo Feliciano Produce», de las diputadas Silvia Moreno y María Elena Romero; el décimo encuentro de Pesca Semi Variada Embarcada «8×3» en Piedras Blancas, propuesto por el diputado Sergio Castrillón; el reconocimiento al libro “Juanele mítico” de Fernando “Ferny” Kosiak, presentado por el diputado Juan José Kramer; la declaración de interés del libro “El Entrerriano Borges. El padre de Jorge Luis”, iniciativa de la diputada Silvina Deccó; y la declaración de interés de la segunda edición del “Certamen Internacional de Danzas Federación Dance” a realizarse el 15 de agosto en Federación, del diputado Rubén Rastelli; entre otras.

A su vez, tomaron estado parlamentario proyectos de ley que fueron girados a sus respectivas comisiones. Entre ellos, se encuentra el que declara Museo Histórico Provincial a la Casa-Quinta que perteneciera al General Justo José de Urquiza, en Gualeguaychú, de autoría de la diputada Julia Calleros; el proyecto del diputado Lénico Aranda que autoriza la donación de un terreno a la Comuna de Villa Fontana para el emplazamiento del cementerio de la localidad; una iniciativa del diputado Carlos Damasco que crea el Régimen Provincial de Compensación Salarial Docente; la propuesta presentada por la diputada Andrea Zoff, que establece una compensación de fondos a comunas afectadas por la nueva coparticipación; y el proyecto del diputado Jorge Maier que crea el Sistema Provincial de Trazabilidad Productiva y Ambiental.

«Ética, inteligencia y vocación pública»

El turno de los homenajes fue destinado principalmente a honrar la figura y trayectoria de Julio Federik, destacado jurista, docente, escritor y pensador entrerriano fallecido este martes 19. El reconocimiento de la Cámara consistió en la proyección de un video institucional que repasó la vida de quien fuera el redactor del Código Procesal Penal de la provincia y convencional constituyente en 2008. El producto audiovisual resaltó su solvencia intelectual y su profundo compromiso con las instituciones provinciales, al tiempo que puso de relieve una vida dedicada al pensamiento, la justicia y la defensa de los intereses de Entre Ríos. En el mismo sentido, los diputados Carola Laner, Fabián Rogel y Enrique Cresto dedicaron palabras al abogado entrerriano, y coincidieron en señalar que será recordado por “prestigiar la conciencia pública” y ser “ejemplo de ética, inteligencia y vocación pública”.

Además, la diputada María Elena Romero conmemoró el Día de la Escarapela, que se celebra el 18 de mayo. Por su parte, la diputada Julia Calleros se refirió a la Semana de Mayo, mientras que la diputada Susana Pérez rememoró el Día Internacional de la Enfermería que se evoca el 12 de mayo y, en particular, destacó la figura de la enfermera de Gualeguaychú, Alicia Mabel Reynoso.

Finalmente, la diputada Silvina Deccó invocó la Semana Mundial del Parto Respetado, que tiene lugar del 18 al 24 de mayo, la cual promueve el derecho a vivir un proceso natural, informado y acompañado. A su turno, la diputada Lorena Arrozogaray recordó la Marcha Blanca docente de 1988, que unificó el reclamo nacional por un salario único y la Ley de Financiamiento Educativo. Finalmente, el diputado Roque Fleitas conmemoró el 25 de Mayo, fecha patria que honra el primer gobierno patrio argentino.

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