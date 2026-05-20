Concepción del Uruguay: Recuperan moto denunciada como robada el pasado mes

En la mañana de este miércoles, personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay logró localizar y secuestrar un motovehículo que presentaba un pedido de secuestro vigente tras haber sido sustraído el mes pasado.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 09:35 horas en inmediaciones de calle Reibel, entre 11 y 12 del Norte. Tras procesar información sobre la posible ubicación del rodado, los efectivos se constituyeron en el lugar.

Al realizarse la verificación física del vehículo, se constató que se trataba de una Honda Wave 110 S, de color negro, cuya chapa patente coincidía exactamente con el pedido de secuestro activo por una denuncia de robo radicada el pasado 24 de abril en la ciudad de Colón. Ante esta situación, el poseedor actual hizo entrega voluntaria de la unidad a las autoridades.

El resultado del operativo fue informado de inmediato a la Fiscalía Auxiliar en turno, disponiéndose la intervención del perito verificador y de la División Policía Científica para las pericias de rigor. Por razones de jurisdicción, las actuaciones y el rodado recuperado serán remitidos a la Jefatura Departamental Colón para su posterior entrega a la legítima propietaria.

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