Concepción del Uruguay: Municipales elegirán nuevas autoridades en la Obra Social

Este sábado por la mañana, las y los empleados municipales elegirán a sus representantes en el directorio de la Dirección General de Servicios Sociales para el Personal Municipal.

Las elecciones se llevarán a cabo en su sede de Rocamora 1120 de 8:00 a 12:00. Finalmente, se presentará una lista única denominada “Lista Unidad”, integrada por Gabriela Beatriz Rozados y Roberto Rubén Bechir como representantes titulares de los trabajadores municipales, mientras que Zulma Noemí Washington y Darío Riquelme, integran la lista como suplentes.

Tanto Rozados como Bechir, hicieron pública la invitación a los afiliados considerando que “más allá de ser una única lista que se presenta en esta oportunidad, es importante contar con el acompañamiento del personal municipal, además de ser un acto eleccionario estipulado por las normativas vigentes”.

Única en la provincia

La Obra Social municipal fue creada en 1965 y desde entonces mantuvo un sostenido crecimiento en los variados servicios que posee, incorporándose últimamente la farmacia, como una importante herramienta que utiliza a diario la familia municipal. Es importante destacar que la Mutual, funciona como una dirección municipal y es la única de sus características en toda la provincia.

Tras mantener una reunión esta semana y organizar el acto eleccionario, quienes aspiran a ser los nuevos directores por el período 2026 – 2030, destacaron que tienen varios proyectos por concretar. “Hay proyectos nuevos y algunos que se demoraron en su aplicación, atento a que somos cautos con el contexto que se vive. Hay un objetivo tácito que tratamos de sostenerlo a capa y espada y es responder y cumplir con todas las prestaciones que ofrece nuestra Obra Social, algo que nos distingue, y que nuestros compañeros agradecen” destacaron.

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