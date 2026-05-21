Se expande otra maleza que resiste a los controles químicos

Tiene la particularidad de que las semillas se dispersan por viento y agua, y presentan emergencias escalonadas, desde finales de invierno hasta entrado el verano.
Desde Aapresid explican que la presencia de este grupo viene aumentando sostenidamente, pasando de afectar el norte y centro del país, a cubrir prácticamente toda el área productiva. “En 2025 se reportó en 185 departamentos y en más de 11 millones de hectáreas agrícolas, siendo Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero las provincias más afectadas.
En lotes con alta infestación, las pérdidas de rinde en cultivos estivales pueden superar el 80 %”, indicó el informe.
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