Se expande otra maleza que resiste a los controles químicos

Aapresid encendió un alerta roja tras la identificación de una nueva maleza resistente a glifosato. Los trabajos de investigación comenzaron en 2014 en Córdoba .

Se trata de una gramínea anual estival, macolladora, que puede superar un metro de altura. Además, puede producir más de 40.000 semillas por planta y generar hasta 600 g/m² de materia seca.

Tiene la particularidad de que las semillas se dispersan por viento y agua, y presentan emergencias escalonadas, desde finales de invierno hasta entrado el verano.

Desde Aapresid explican que la presencia de este grupo viene aumentando sostenidamente, pasando de afectar el norte y centro del país, a cubrir prácticamente toda el área productiva. “En 2025 se reportó en 185 departamentos y en más de 11 millones de hectáreas agrícolas, siendo Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero las provincias más afectadas.

En lotes con alta infestación, las pérdidas de rinde en cultivos estivales pueden superar el 80 %”, indicó el informe.