Concepción del Uruguay: Falleció Víctor Antonio Lemos «Coco» (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el 20 de mayo del 2026. Su esposa Adriana participa «viaja tranquilo, radiante, radiante, radiante, en el cielo te espera tu hija, no se olviden de nosotros» Tus hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos recibirán sagrada sepultura el 21 de mayo del 2026, a las 9 horas en el cementerio municipal, casa de duelo barrio Mosconi Dpto 55 sector C, servicio Previsora Uruguay, Araoz 210.

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