Concepción del Uruguay: Falleció Ángela Ramona Camacho Vda. de Niz (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el día 21 de mayo de 2026. Sus hijos: JULIO Y MARÍA, STELLA Y YAMIL, CARLOS Y EUGENIA, PATRICIA Y DANIEL, MILAGROS. – Sus nietos: ENZO, PRISCILA, THIAGO, MORA, MAIA, PIA, SOFÍA Y LAUTARO. – Sus hermanos: YOLANDA Y CACHO. – Sus sobrinos, amigos, vecinos y demás familiares participan de su fallecimiento y sus restos serán cremados el viernes a las 10,00 horas en el crematorio local, partiendo el cortejo fúnebre de sala a las 09,30 horas.

“SE RUEGA UNA ORACIÓN EN SU MEMORIA” Salas de velatorios: ALBERDI 563.- Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 22 de mayo de 2026.- SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L Alberdi 563.

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