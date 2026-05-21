Rogelio Frigerio confirmó que «va a salir la Ley de Ética Pública; aunque no fue fácil lograrlo»

En una extensa entrevista concedida al programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, repasó los ejes políticos y administrativos de su gestión en un contexto atravesado por restricciones fiscales, reformas institucionales y tensiones en torno a la transparencia pública. A lo largo de la entrevista, el mandatario insistió en la necesidad de sostener un proceso de transformación estatal orientado a la modernización administrativa, la recuperación de infraestructura y el fortalecimiento de mecanismos de control, al tiempo que defendió reformas consideradas estructurales para el funcionamiento de la provincia.

Uno de los conceptos que atravesó la entrevista fue la idea de una gestión en permanente revisión. “No estoy conforme con nada”, afirmó Frigerio al ser consultado sobre el desempeño de las distintas áreas de gobierno. Aunque destacó avances en seguridad, infraestructura escolar, hospitales y caminos rurales, sostuvo que “falta mucho” y que aún resta intervenir “el 50% de las rutas” y una proporción similar de escuelas y hospitales. En esa línea, definió a la gestión pública como un proceso condicionado por “un contexto extremadamente difícil”, pero al mismo tiempo urgido por resultados concretos.

En materia de seguridad, el gobernador defendió el despliegue territorial de las fuerzas provinciales y reivindicó la política de combate al narcotráfico impulsada junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. Al referirse a las acusaciones y cuestionamientos políticos recibidos en los últimos meses, aseguró que “claramente ha sido una operación política” y lamentó el deterioro del debate público: “Algunos están transformando la política en un lodazal”, advirtió. Frigerio también reconoció la dificultad para incorporar cuadros técnicos a la función pública, señalando que “la gente en general le huye a la política” por la exposición mediática y judicial que implica.

Otro de los ejes centrales de la entrevista en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) fue la relación institucional con el gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Frigerio describió un vínculo “necesario” y focalizado en cuestiones de gestión, especialmente vinculadas a obras públicas y financiamiento previsional. Mencionó negociaciones para finalizar proyectos estratégicos como la Ruta 18, intervenciones sobre la Ruta 12 y obras sanitarias y de saneamiento en Concordia y Villaguay. También destacó el avance de un acuerdo por la compensación a la Caja de Jubilaciones provincial, que calificó como “un convenio inédito para la historia de la provincia, en términos de los recursos que vamos a recibir”.

Consultado sobre el estilo confrontativo del presidente hacia los medios de comunicación, evitó profundizar públicamente sobre conversaciones privadas con la Casa Rosada, aunque dejó una definición política relevante: “Sé lo que pienso yo respecto a los vínculos con el periodismo, y con eso me alcanza”. Respecto de Milei, consideró que “si algo es el presidente Milei, es genuino”.

La agenda institucional y de transparencia ocupó un lugar destacado en la entrevista. Frigerio anunció que “va a salir la Ley de Ética Pública”, iniciativa que incluiría mecanismos de Ficha Limpia y mayores exigencias de transparencia patrimonial para funcionarios y magistrados. “No son cosas fáciles de lograr”, admitió, aunque sostuvo que existe una demanda social creciente para avanzar en ese sentido. “Hay una decepción tan grande de la sociedad respecto a los políticos, que más vale que empecemos a dar gestos”, señaló, al advertir sobre la distancia entre ciudadanía y dirigencia.

En el mismo sentido, reivindicó la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernador y vicegobernador como una señal política frente al déficit previsional provincial. “Intentando dar el ejemplo”, explicó. Su discurso articuló la necesidad de austeridad estatal con una crítica persistente a prácticas políticas que, según su visión, caracterizaron administraciones anteriores. “No podemos permitir que los políticos usen al Estado de botín”, sostuvo, y agregó que tampoco puede volver “la falta de transparencia” ni “los gastos reservados”.

La reforma de la Caja de Jubilaciones fue probablemente el capítulo de mayor densidad política de la entrevista en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). Frigerio defendió la necesidad de modificar el sistema previsional provincial argumentando que el esquema actual resulta financieramente inviable. “Todo el mundo sabe que ningún régimen aguanta teniendo menos de dos activos por cada pasivo”, afirmó para señalar que la relación más sana es un pasivo por cada 4 activos. Sin embargo, buscó diferenciar su propuesta de un ajuste tradicional, asegurando que “no vamos a cambiar nada de las actuales jubilaciones” porque constituyen “derechos adquiridos”.

El gobernador también resaltó el diálogo sostenido con sindicatos estatales y sectores gremiales para consensuar modificaciones graduales. “No creo en los escraches para frenar las discusiones”, expresó, al tiempo que destacó la disposición de algunos dirigentes sindicales para debatir una reforma que definió como “de enorme responsabilidad”.

Hacia el final de la entrevista, Frigerio reforzó la idea de que su capital político está asociado a la capacidad de impulsar cambios estructurales aun cuando impliquen costos de corto plazo. “Yo vine acá para transformar la realidad”, afirmó. Esa definición sintetiza un posicionamiento político que combina reformas institucionales, discurso de transparencia y búsqueda de orden fiscal con una estrategia de diálogo selectivo tanto con actores sindicales como con el gobierno nacional.

– ¿Cuáles son las áreas del gobierno con las que está más conforme y en cuáles cree que se puede mejorar?

-En todas se puede mejorar. Sin duda.

-Pero, si le pedimos un puntaje del 1 al 10…

-La verdad que no lo tengo analizado de esa manera. Pero, así como creo que tenemos un enorme potencial todavía desaprovechado los entrerrianos -aunque en estos 29 meses de gestión hemos trabajado mucho para achicar esa diferencia entre lo que somos y lo que podemos hacer- entiendo que lo mismo ocurre con la gestión pública. Falta mucho, mucho. Se ha avanzado también en un contexto quizá inimaginable en términos de lo difícil que ha sido. Pero, todavía falta. No estoy conforme con nada. Se ha avanzado muchísimo en la gestión, en modernización en general de la gestión pública, en Seguridad. Recién vengo de un operativo inédito en la historia de la provincia, donde más de 1.600 efectivos, al mismo tiempo, se desplegaron mostrando el músculo de nuestra Fuerza de Seguridad, amedrentando y metiendo miedo a los que hay que meter miedo: que son los narcos y los delincuentes, y generando también más tranquilidad en los vecinos. Hemos avanzado mucho en términos de educación, de calidad de educación, de infraestructura escolar. Hemos avanzado mucho en términos de infraestructura hospitalaria. Por supuesto, también, después de… no sé.. 30-40 años de desidia y de abandono en nuestras rutas y caminos de la producción, pero me falta mucho. Me falta el 50% de las rutas, de los caminos… creo que el 40% de los hospitales todavía por intervenir, de las escuelas también. Hay más o menos el 50% todavía que no las pudimos intervenir. Tengo un año y medio para hacerlo. Y tengo un reloj de arena que me muestra el paso del tiempo y me apura también en cumplir con los objetivos. Mejorar la calidad de la educación, por supuesto. En la medida de lo posible, que mejore un poco los ingresos del Estado, también mejorar los haberes de los funcionarios públicos, sobre todo, los docentes, los enfermeros, los policías, los médicos. Falta mucho, pero se ha hecho mucho también en un contexto extremadamente difícil.

– ¿Le dolió que se dudara en algún momento de usted y del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, con toda su historia sobre la lucha que ha dado contra el narcotráfico?

-Claramente ha sido una operación política. A todos los que nos han involucrado hemos tomado la decisión de hacer denuncias penales, y las llevamos adelante. Personalmente no me duele. Me duele por mis hijos. Tengo hijos chicos todavía, pero se ve que la política, lamentablemente, ha perdido todo… códigos. Son los costos de haber decidido ponerle el pecho para tratar de transformar mi provincia. Y lo asumo como tal, como parte de esos costos. Lo lamento también por Néstor, que ha hecho de su vida…

-Tiene las marcas en su cuerpo, además…

-Que ha hecho de su vida una lucha contra los narcos, que ha sido baleado por los narcos. Se ve que para algunos no hay límites. Y lo lamento mucho. Lo lamento mucho porque creo profundamente en la política como herramienta de transformación de la sociedad. Y, lamentablemente, algunos están transformando la política en un lodazal, en un barrial, en que no que no ayuda en nada a la sociedad.

– ¿Piensa en algún recambio de gabinete antes de fin de año?

– No lo sé. Pero, puede ocurrir. Los ministros, secretarios, los directores, los funcionarios políticos…

-Todos saben que pueden estar como no estar.

-Por supuesto. Lo vamos viendo en el camino. Nadie tiene el lugar asegurado. Y, por supuesto, si en algún lugar veo que hay fallas y que se pueda estar mejor, necesito un reemplazo superador de lo que tengo.

-Y tiene un listado de relevo, es decir, ante tal situación…

-No, no existe eso.

– ¿No?

-No. Pero, bueno siempre estamos atentos. Es difícil involucrar gente en la política. La gente en general le huye a la política por estas cosas, por estas acusaciones tan desagradables. La paga no es buena, las denuncias penales están a la orden del día, los escraches mediáticos. No es fácil convocar gente de valor en la política. Lo he intentado hacer también en el sector privado.

-Hay persona que le dijeron que no.

-Sí, mucha gente. Que le gustaba el proyecto, que le hubiera encantado trabajar con nosotros, pero que no siente que la política sea un ámbito convocante.

-Hay que decirle que no a un ofrecimiento semejante.

-Yo tampoco lo presiono. Quiero gente que esté, obviamente, involucrada y con la camiseta puesta.

Relaciones con el gobierno nacional

– ¿Cuánto de aceitada está su relación con Javier Milei? ¿Se escriben, se hablan de vez en cuando o canalizan más las cosas por Karina Milei?

-Sí, cada tanto tenemos algún intercambio. No soy de hablar mucho. Pero, hay cuestiones políticas que las maneja más Karina Milei, cuestiones de gestión que ahora estamos viendo más con el ministro del Interior, con (Diego) Santilli, que es un viejo amigo. Tengo la relación necesaria con el gobierno nacional en términos de cuestiones que hacen a la gestión pública provincial.

– ¿Nunca le dijo nada al presidente o a Karina Milei sobre el embate permanente hacia los periodistas de este país? Digo, porque usted es nieto de uno de los fundadores del diario Clarín.

– Conversaciones privadas las mantengo en la privacidad. No he tenido conversaciones públicas respecto a ese tema o con otra gente. Sé lo que pienso yo respecto a los vínculos con el periodismo, y con eso me alcanza. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Somos todos grandes.

-Pero, tiene opinión sobre esta descalificación permanente.

-Tengo opinión y la he transmitido. Pero, no creo que las opiniones privadas…

– ¿Le sorprende esa decisión tan enfática y personal de parte de Milei?

-Es su forma, su estilo. A esta edad es difícil que cambie. Tiene la misma edad que yo. A esta edad nos cuesta cambiar. Él tiene su estilo, la gente lo conocía tal cual, si algo es el presidente Milei, es genuino. Me parece que nadie se puede sorprender.

-Karina Milei y Lule Menem lo recibieron en abril junto con Alfredo Cornejo. ¿Qué se acordó concretamente con la Secretaría General de la Presidencia y qué le pidieron a cambio del apoyo legislativo entrerriano?

– Hablamos en realidad de gestión. Tema de gestión importante, algunas obras muy importantes que tenemos que terminar y que se comprometieron a hacerlo. La Ruta 18, terminar con arreglos en la Ruta 12. Tenemos una planta de agua potable, muy importante en Concordia, que la vamos a terminar este año. En Villaguay, una planta de tratamiento de efluentes, como las más emblemáticas. Y eso, por supuesto, estuvo en la discusión. La pelea que estamos dando para que, después de muchísimos años, compensen -como nos corresponde-, a nuestra Caja de Jubilaciones provincial, también se habló en eso. Estamos muy cerca de firmar un convenio inédito para la historia de la provincia, en términos de los recursos que vamos a recibir por ese motivo. Hablamos de política también, por supuesto, pero hemos tenido una reunión básicamente de gestión.

-Habla con el senador nacional Adán Bahl? Se lo preguntamos por el voto a favor que hizo Bahl para la prórroga de mandato del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, tras cumplir el límite constitucional de 75 años. Porque ese voto de Bahl fue significativo porque expuso fuertes divisiones internas dentro del bloque peronista.

-Tengo diálogo… no creo que ese sea un tema que tenga que ver con Entre Ríos…

-Pero, por ahí le preguntó políticamente, digamos.

-No, no. Además, las internas del peronismo, del kirchnerismo son internas en las cuales, por supuesto, no me meto y no tengo derecho a hacerlo.

– ¿Pero le sorprendió la decisión de Bahl?

-No lo hablé con él y no sé en qué basó su voto. Veo que hay muchos dirigentes peronistas o kirchneristas, o que en el pasado eran kirchneristas y que ahora están intentando como alejarse de lo que ahora para muchos es la mancha venenosa y que es precisamente esta calificación de kirchnerista. Pero, bueno, es un tema de cada quien, no soy yo quién para opinar o para jugar. No es algo a lo que le dedico tiempo.

Diálogo con la oposición

– ¿Tiene diálogo con otras figuras del peronismo entrerriano? Hace poco convocó al ex gobernador Gustavo Bordet, estuvieron hablando. Pero, tiene diálogo, ¿habla con dirigentes del peronismo?

-Sí, sí… con la mayoría. Creo que, en general, salvo muy contadas excepciones, históricamente, yo hago política en Entre Ríos desde hace muchos años. Participo en elecciones desde hace más de 15 años. En general, siempre ha sido bastante civilizada la relación, el vínculo con la oposición. Cuando nosotros éramos oposición y ahora que somos oficialismo. Salvo contadas excepciones, nunca se ha personalizado, se ha agraviado. Yo creo que es bueno rescatar eso y ponerlo en valor. Me parece que es importante mantener el diálogo más allá de las diferencias. Creo que es importante, y con muchas figuras relevantes de la oposición tengo, por supuesto, un diálogo respetuoso. Creo, además, que la gente quiere vernos a todos dialogar y no agraviarnos, no personalizarnos, no judicializar la política. Insisto, salvo muy contadas excepciones, creo que logramos sostener ese diálogo indispensable para avanzar en cuestiones importantes, como, por ejemplo, la reforma del sistema de la Caja de Jubilaciones provincial. Me hubiera gustado tener más interacción, pero el diálogo también no es excluyente con la política; es necesario también con todos los que tienen responsabilidades. En este caso, o en el caso de la Caja, tuvimos dos meses o más, innumerable cantidad de reuniones con los representantes de los trabajadores de estatales, y ha sido muy productivo. Yo creo que es un hecho inédito en la historia de Entre Ríos, una ley, un proyecto de ley que ha sido tan trabajado, discutido, debatido. En este caso, con los responsables de velar por los derechos de los activos y de los pasivos vinculados al Estado provincial. Me hubiera gustado esa misma interacción con la oposición política, lamentablemente, no hemos tenido respuesta al requerimiento. El proyecto esta semana se va a terminar de discutir y ver si hay algo para aportar en la Legislatura provincial.

– ¿Qué le molesta más que el diputado Guillermo Michel le diga que este es el peor gobierno de Entre Ríos, del ´83 para acá? ¿O que Marcelo Casaretto -que ya lanzó su precandidatura a gobernador-, le esté remarcando todo el tiempo el nivel de endeudamiento del Estado entrerriano?

-Ninguna de esas cosas me importa nada. A mí me importa la gente, lo que piensa la gente. Escucho mucho. Por supuesto, las críticas también. Porque mucha gente la está pasando muy mal. Obviamente, eso genera crítica en una situación difícil para muchos. Pero, lo que piensan los políticos, más en términos personales, a mí no me va ni me viene. Honestamente, lo digo. La gente opina finalmente a la hora del voto. Ha hecho una apuesta enorme en el ´21, cuando me presenté por primera vez como candidato, y derrotamos al kirchnerismo por casi 25 puntos. Derrotamos al kirchnerismo en Concordia por más de 25 puntos, después de 40 años. Lo mismo volvió a pasar en el ´23 con la candidatura de gobernador, aún con una oposición dividida. Volvimos a ganar hace 8 meses, por 20 puntos de diferencia. Digo, eso lo que hay que escuchar, y, por supuesto, eso no da derecho a nada, sino nos genera a todos muchísimas más obligaciones.

Política nacional y escenario electoral

– ¿Cuánto de recorte hubo en obras para Entre Ríos en el presupuesto nacional?

-Nada.

-No es como lo ha dicho la oposición.

-Nada, nada. Se mantiene el mismo presupuesto, cambian algunas partidas. Me lo habían asegurado, estuve con el nuevo coordinador de Obras Públicas y con el ministro (de Economía, Luis) Caputo hace 20 días me llevé ese compromiso y el compromiso lo cumplieron. Hay algunos cambios de partidas, cuestiones vinculadas a la técnica presupuestaria, pero a nosotros, por lo menos, no nos han recortado nada.

¿Mantiene hoy un vínculo personal directo con Mauricio Macri?

-Sí, tengo una relación.

– ¿Y qué le pasó por la cabeza cuando dejaron trascender que podía ser el candidato presidencial de Mauricio Macri en las próximas elecciones?

-Candidato de Mauricio Macri… Bueno… No me pasa nada. Estoy con enormes responsabilidades como gobernador de mi provincia. No se me pasa por la cabeza otra cosa… no tengo ninguna apetencia por el poder. Sí me gusta mucho la posibilidad de transformar la realidad: Pero, el poder, eso que motiva a muchos en la política, a mí, honestamente, no me mueve un pelo.

-Usted dice que falta mucho, pero en su entorno en off de récord, todos dicen que su posibilidad de reelección es una certeza en el equipo. ¿Lo va a blanquear en algún momento?

-No sé con quiénes lo hablan ustedes. Pero, yo jamás he hablado de este tema con ningún integrante de mi equipo, porque no creo que sea el momento de decidirlo, y porque ni siquiera lo hablé con mi familia, que es lo más importante.

Anuncio de Ley de Ética Pública

-Pero, si usted dice que falta mucho para hacer, es como que uno mira un poquito más allá del año que viene.

-Yo voy a trabajar en el lugar que me toque para sostener este rumbo. Sin duda, para impedir que volvamos para atrás. Para impedir que volvamos a la oscuridad. A la falta de transparencia. Para impedir que volvamos a las rutas abandonadas durante décadas, a las escuelas que se llueven, a los hospitales abandonados también, como el Bicentenario (de Gualeguaychú), que ahora lo vamos a terminar después de… no sé… ¡15 años!. Y lo inauguraron varias veces, incluso lo inauguraron una vez lloviéndose adentro. Voy a pelear para que no vuelvan los gastos reservados, para que el proyecto de Ficha Limpia, vamos a sacar seguramente este mes de Ética Pública.

– ¿Seguro? ¿Es un anuncio eso?

-Es un anuncio, si ustedes quieren llamarlo así. No son cosas fáciles de lograrlo. Pero voy a trabajar para que este Norte no cambie. Y en ese sentido, vamos a poner a los a los mejores candidatos -seguramente- el año que viene, precisamente, para que este Norte no cambie más. Después, uno puede tener discusiones en los márgenes, estilos distintos, está todo bien. Pero, hay cosas que no se tienen que tocar más. No podemos permitir que los políticos usen al Estado de botín, que crean que pueden meter a sus familiares, a sus militantes, a sus amigos en el Estado, y que eso no tiene ningún costo. Eso no puede ocurrir nunca más en la provincia. Nunca más puede ocurrir en la provincia tener gobierno que le dan la espalda al sector privado. Y que ven al sector privado solamente como una caja para apropiarse de recursos, para financiar precisamente a la política, a los amigos del poder, a los familiares en la gestión pública. Hay cosas que tenemos que impedir todos, no solamente yo o mi equipo, toda la sociedad entrerriana tiene que impedir volver a ese pasado, porque nos ha hecho muchísimo daño… muchísimo daño.

Pobreza y realidad inocultable

-En el Gran Paraná la pobreza pasó del 29, 9 al 31%. La indigencia ya alcanza a 25.500 personas. Concordia sigue siendo una de las ciudades más pobres del país, según los registros. ¿Cuánto le preocupa la pobreza de la gente? Porque uno ve cada vez más personas comiendo de la basura.

-Perdón, son datos reales esos. Con qué los están comparando, no con 2023, porque ahí la pobreza era casi el 50%. Igualmente, los niveles de pobreza son altísimos.

-Lo que se ve gobernador afuera. No sabemos si a usted le ha pasado. Cuánta gente ha visto acá en Paraná, saliendo del container…

-Veo gente revolviendo conteiner desde hace muchísimo tiempo en mi provincia, en la Argentina.

-Pero, se ha agravado…

-Hay una pobreza extrema, tremenda… tremenda pobreza estructural. Np tenemos la del gobierno de Alberto Fernández. Tenemos una pobreza enorme igual: no será el 50%, pero el 30% ya es altísimo. Y tenemos que seguir dando la pelea para erradicar la pobreza de la Argentina.

– ¿Cuánto se está asistiendo desde el gobierno a la gente más necesitada hoy por hoy en la provincia? ¿En qué medida usted ha dicho, reforcemos estas cosas?

-A los comedores, básicamente, garantizar la comida es lo más importante. Pero, es un trabajo en equipo también… Entre el gobierno nacional, que también ha aumentado mucho las partidas para las Asignaciones Universales por Hijo, esto también hay que reconocerlo. Y, por supuesto, los intendentes, que son los que están más cerca del problema y que son los que conocen mejor a qué vecino hay que asistir. Es un trabajo en equipo. No es un trabajo personal ni de un nivel de gobierno.

OSER

-Se intervino el IOSPER y se transformó en OSER. ¿Cómo está hoy la cobertura efectiva de los afiliados, especialmente los crónicos y oncológicos, después de la reestructuración? Hay denuncias permanentes de demoras y rechazos de prácticas.

-Hemos hecho una transformación y es impresionante el cambio. Le doy solamente un número: 300.000 prestaciones más, comparando el último año de (Fernando) Cañete con lo que hay ahora: ¡300.000 prestaciones! La mitad del déficit que había en ese momento. En un contexto muy difícil, donde todas las obras sociales de Argentina están prácticamente quebradas. Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo: con un solo sueldo del directorio anterior, se pagan todos los sueldos de los directores actuales. ¡Con un solo sueldo! Una locura lo que pasaba con el IOSPER. Fue una locura, más allá de la oscuridad, de las denuncias que nosotros presentamos… una locura.

-Tiene idea cómo está la investigación judicial que se hizo contra el expresidente Fernando Cañete?

-No, la verdad que no la sigo todos los días. El secretario de Justicia tendrá más información. Pero, no fue contra una persona, sino contra un sistema de gestión que, obviamente, estaba viciado de control, viciado de transparencia. Y nosotros, lentamente, lo estamos arreglando. Es difícil, como todo. Pero, a mí me decían en su momento: “no te metas con eso, no te metas, no te metas con eso. Que siga así, y en todo caso es culpa de los sindicalistas, no tuya”. ¡No! Yo no vine acá para no meterme. Lo mismo me dijeron con la Caja (de Jubilaciones y Pensiones). “¿Para qué te vas a meter con la Caja si los resultados lo va ver el siguiente gobernador o el otro? ¿Para qué te vas a meter?” Me lo dice gente incluso de la oposición. Se ve que no me conocen, porque yo vine acá para transformar la realidad. Para asumir los problemas e intentar resolverlos.

-Con ese pensamiento no se hubiera hecho el Túnel Subfluvial ni los puentes.

– ¿Pero hace cuánto que no hacemos de ese tipo de obras?

– ¡Décadas!

-Precisamente porque lo que hace, en general, es cuidar su capital político. “Cuida tu capital político”, me decían. “¿Para qué lo vas a arriesgar en una reforma?” Me lo decían con el IOSPER, me lo dicen ahora con la Caja. No me conocen. Mi capital político, si es que lo tengo, está precisamente para hacer estas transformaciones que necesita la provincia.

Reforma Caja de Jubilaciones y Pensiones

-El Superior Tribunal de Justicia está hoy integrado por nueve vocales y varios de ellos están en condiciones de jubilarse. ¿Tiene nombres apuntados en algún borrador para presentar como futuros vocales si ello ocurre?

-No. Todavía nadie me ha planteado que va a acogerse a la jubilación. Nuestra Constitución tampoco le pone un límite de edad a los jueces ni a los fiscales. Así cuando se presente el problema, encontraremos -seguramente- a la persona idónea para ocupar ese cargo tan importante como lo hicimos con el único cargo que tuvimos que cubrir y en donde pusimos a una persona proba, respetadísima por sus colegas, y que yo no conocía, no lo había visto nunca. Pero, me pareció la persona más idónea y la primera vez que hablé con él, fue para proponerle el cargo. Cómo tiene que ser. Cómo yo creo que tiene que ser el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

-El procurador Jorge García también está en condiciones de jubilarse, si es que lo decide. ¿Lo ha hablado en algún momento con él?

-Tengo una relación de muchísimo respeto, incluso de una distancia con el Poder Judicial, porque creo que es lo que corresponde. A mí nunca me va a escuchar hablar u opinar sobre un caso judicial, aprovecharme de situaciones judiciales comprometidas de líderes de la oposición. Nunca lo he hecho… nunca lo voy a hacer, porque creo, obviamente, y mucho más ahora como gobernador que eso puede influir en la Justicia, y yo lejos estoy de intentar hacer eso.

Controles en la administración pública

– En febrero, el Tribunal de Cuentas dictó la acordada 343, que suprimió el Cuerpo de Auditoría como estructura independiente y redistribuyó a los auditores entre las vocalías. La ONG Entre Ríos sin Corrupción, advirtió que esa medida desmanteló el control interno del propio organismo. ¿Analizó esta situación?

-No creo que los organismos de control estén desmantelados en la provincia. Creo que hay control y en comparación con otras provincias, incluso mucho mayor. Nosotros tenemos controles antes del proceso, durante el proceso, y, al finalizar la gestión con el Tribunal de Cuentas. Yo creo que el control, la auditoría sobre los procesos de la gestión pública están completamente garantizados en Entre Ríos.

– ¿Cuántas causas penales por hechos de corrupción de gestiones anteriores impulsó concretamente su gobierno? No denuncias mediáticas…

– Todas las denuncias que se han mediatizado son causa concretas. Nunca hemos hecho una denuncia mediática que no se ha traducido en una causa concreta. No tengo el número, la verdad, que no lo tengo.

-Hay concesiones y contrataciones de obras públicas que se vienen próximamente, rutas provinciales, hospitales, hidrovía, concesiones viales nacionales. ¿Cuál es el mecanismo de control interno que aplica el gobierno para que esas licitaciones no terminen siendo otros casos de sobreprecios como los que usted ha denunciado?

-La única garantía de eso es la competencia. Es realmente que haya competencia, es hacer pliegos abiertos para todos. Y, de hecho, es lo que está ocurriendo. En la licitación de medicamentos, que antes era por lo menos oscura, se presentaron creo que 14 empresas. Récord inédito. ¿Pero por qué? Porque son licitaciones abiertas para todos, y los precios han caído, se han desplomado respecto a lo que se pagaban en gestiones anteriores. Y con eso, todas las obras de arreglos viales han tenido competencia. Todas las obras que hemos hecho han tenido, por lo menos, 5- 6 o más oferentes. Y eso garantiza la transparencia y garantiza que los precios sean más bajos, que podamos hacer con la misma plata más obras, como está ocurriendo. No tengo ninguna observación de ninguna licitación que hemos hecho. Para mí es fundamental. Sobre todo, con la historia que tiene Entre Ríos, por ese tema de transparencia. Somos muy cuidadosos. A ver, se me puede escapar algo, por supuesto. Pero, estoy bastante encima para que eso no ocurra.

-Pero, en algún momento usted levanta la mano y dice: ojo con algunas empresas que tuvieron o tienen causas de corrupción en Entre Ríos, o por supuesto, la Causa Cuadernos.

-Estoy más atento, por supuesto. Pero, si la Justicia no les impide participar, no soy quién yo para impedírselo.

-El 21 de enero de este año aparecieron 3 dispositivos de espionaje en su despacho y en la Secretaría General. ¿Tiene idea cómo quedó la causa? Si hay alguna hipótesis concreta.

-Entiendo que sigue la causa, que todavía está activa. La verdad que no la sigo. Hicimos la denuncia en su momento porque nos pareció grave encontrar un dispositivo de audio y de video escondido en la oficina del gobernador de la provincia. Algunos lo banalizaron como que no era tan importante, como “quédate tranquilo que eso era de la gestión anterior, donde se espiaban entre ellos”. Una locura. Para mí es un hecho gravísimo y sigue siendo un hecho gravísimo. Independientemente si estaba en ese momento conectada o no conectada… la verdad que no tengo idea de cuestiones técnicas referentes a la investigación. Pero, me parece grave el hecho y me parece grave que algunos lo hayan banalizado. Muy grave. No podemos normalizar esas cosas. Cómo podemos normalizar y quedarnos como si no hubiera pasado nada, cuando hay un dispositivo que espía o que pretende espiar al gobernador. Es una locura… una locura.

Nuevamente Ley de Ética Pública y reforma previsional

-Lo traemos de nuevo a la Ley de Ética Pública y que contiene la aplicación de la Ficha Limpia. Usted dijo que “no fue fácil”. ¿Cómo los terminó de convencer a los senadores para que avancen?

– Tengo la información que se va a resolver en las próximas semanas. No tengo la certeza, la garantía. Son un Poder independiente, distinto al nuestro. Pero, tengo la convicción, además, de que vamos a poder tener una ley muy importante, muy esperada en la provincia, junto con otras leyes también. Hace mucho que estoy esperando que se sancione la eliminación de la pensión vitalicia del gobernador y el vice. Ojalá la podamos hacer antes de que salga la reforma jubilatoria, porque lo hice también en ese sentido. Intentando dar el ejemplo.

-Claro, porque se eliminará esa pensión vitalicia a partir de ustedes. No para atrás…

-Lamentablemente, no. Pero, me parece que correspondía. Y más allá de que hay justificación para que eso ocurra, que en todos los países del mundo esto ocurre, me parece que, dada la magnitud del problema de la Caja de Jubilaciones estatales en la provincia, había que dar un gesto, aun cuando las pensiones vitalicias están, de alguna manera, justificadas en todo el mundo, en todas las provincias de la Argentina. Yo entendía que, dada la magnitud del problema del déficit de la Caja jubilatoria, nosotros teníamos que dar este gesto, y por eso impulsé esa ley, y entiendo también que en pocas semanas va a salir.

-Los legisladores tienen el mismo compromiso de lo que usted ha anunciado en cuanto a transparencia. Porque no sabemos si estarán todos de acuerdo. Imaginamos que una de las trabas sea esto de que se conozcan las declaraciones juradas de los funcionarios y de los magistrados, de que se prohíba la recepción de dádivas. O sea, son temas que por ahí la clase política le ha disparado eternamente.

-Hasta que llegó el día en que no se pueden disparar más de esos temas. Creo que la sociedad lo está exigiendo. Hay un divorcio tan grande entre la política y la sociedad.

Hay una decepción tan grande de la sociedad respecto a los políticos, que más vale que empecemos a dar gestos en este sentido. Y empecemos a tratar de reconciliar a la gente con la política, porque es fundamental eso para lograr cambios y transformaciones. Que la gente vuelva a confiar en la política, y le hemos dado -la política o los políticos- enormes justificaciones para que no confíen, para que miren con recelo. Y eso nos obliga a trabajar para cambiar esta realidad también.

-Reforma provisional. ¿Tiene garantizado, obviamente, el voto oficialista y de algunos referentes de la oposición para sancionarlo lo antes posible? Porque, además, hemos notado en estos días como que hubo una especie de orden suya de decir, sancionemos esto sí o sí. No sé si antes del Mundial. El presidente de la Caja la semana pasada nos dijo que el proyecto iba a ingresar a fin de mes. Está visto que no, que tal vez ingrese en estos días.

-Sí. Esta semana va a ingresar. Terminamos de acordar, precisamente, con los representantes de los trabajadores estatales, o con la mayoría de ellos, cambios muy importantes a los vectores originales. Entendemos que hay muchos acuerdos. Ha sido un trabajo de enorme responsabilidad. Yo quiero rescatarlo porque no es común la responsabilidad que hemos tenido y que han tenido también estos líderes sindicales para sentarse a la mesa para discutir un tema que es complejo. Más fácil es levantarse de la mesa e irse, y decir: acá no hay que cambiar nada. Hay otros dirigentes de algunos gremios que lo han hecho: se han levantado y dicen que acá no hay no hay problema del déficit y que se ocupe alguien de resolverlo. La Caja no se toca, todo tiene que seguir como está. Y esto explota. Lo saben, pero no tienen el coraje de enfrentarlo. Y además justifican que hay que seguir pidiéndole al resto de la sociedad, a la mayoría de los entrerrianos que no se no se jubila por la Caja de la provincia. ¿Usted por dónde se va a jubilar?

-Por Anses.

-Por Anses. Así como usted, la gran mayoría de los entrerrianos se jubila por el Anses, y va a cobrar un tercio de lo que cobraría.

-Quinientos mil….

-El promedio de la Caja de Jubilaciones de la provincia es 1.500.000 pesos. Entonces, un tercio, ¡le acerté! ¿Cuál era la solución que nos pide? Que ponga más, que ponga más los otros, que ponga más. Esto no se toca. Y yo les dije, pero ¿por qué no nos sentamos discutimos esto?

-Es para valorar. Tenemos una dirigencia sindical hoy por hoy en la provincia muy sana, salvo la excepción que es José Ángel Allende. Sabemos que usted tiene una opinión, nosotros tenemos otra. Porque consideramos que es un emblema de la corrupción, un hombre obsesivo por el poder que siempre se le metió debajo del ala a todos los gobernadores. Pero, hay una diligencia muy sana en Entre Ríos. Gente honesta, honorable. Hablamos de Allende, no de UPCN.

-El gremio de UPCN ha sido fundamental en esta…

-Sí, sí… En todos los gobiernos han sido fundamentales.

-No, pero… Ha sido fundamental en todos los gobiernos, pero nunca se discutió una reforma de esta naturaleza, siempre se pateó para adelante. Yo, por lo menos, lo que puedo decir objetivamente es que acá han puesto lo que había que poner sobre la mesa, han decidido, y una decisión difícil, ponerse a trabajar con nosotros para encontrar una solución a un problema que todos admiten y que todos aceptan, pero algunos no y prefieren no ver. ¿Por qué? Porque ponen en juego su capital político.

. Y además hay cosas increíbles. No puede ser que los jubilados del Poder Judicial sean los que más cobran en el país. O sea, por encima de todas las provincias.

-hay cosas que vamos a respetar siempre: el 82%, vincular la movilidad con las paritarias. Hemos llegado a esos acuerdos. Pero, nosotros estamos pagando 110% móvil, 82%, porque lo pagamos sobre el bruto. Lo vamos a seguir haciendo. Pero, de nuevo, esos privilegios exigen otro cambio, no se puede todo. Entonces, hay que poner sobre la mesa la seriedad, el sentido común. Es decir, vamos a respetar el 110% móvil. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Nos vamos a seguir jubilando a los 50 y pico de años? ¿O vamos a sostener regímenes especiales, pero vamos a seguir contribuyendo a la Caja hasta el régimen general? Eso es lo que nosotros planteamos. Vamos a seguir sin mover la edad jubilatoria, o en un proceso de 20 años, como el que estamos planteando, vamos a ir a un esquema, aunque sea como el de la Anses, sin que para ninguno sea un cambio abrupto en su expectativa. Son discusiones que hay que poner sobre la mesa. Nadie ha tenido el coraje y la determinación de hacerlo hasta ahora. ¡Nosotros sí! Y hemos estado acompañados por dirigentes sindicales que también han tenido el coraje y la determinación de discutir estos temas. Otros prefirieron levantarse, irse y quejarse. Esconder el problema, porque todo el mundo sabe que ningún régimen aguanta teniendo 1.8 activo, es decir, menos de 2 activos por cada pasivo. Se necesita 4 en cualquier régimen. Ahora, esta realidad ¿no nos obliga a todos a sentarnos en una mesa a discutir? ¿Puede ser la única solución seguir pidiéndole a los que como usted se jubila por Anses que contribuya a que nada cambie en la Caja para que no explote? Yo no creo en eso. Yo creo en el diálogo y creo que no hay ningún tema tabú. Ningún tema que no se pueda discutir. Y no creo en los escraches para frenar las discusiones. Las discusiones tienen que darse de cara a la sociedad. Y hay que respetar también, como dije, los derechos adquiridos. Por eso, nosotros no vamos a cambiar nada, ¡nada! de las actuales jubilaciones. ¡Porque son derechos adquiridos! Y nos comprometemos a respetarlos.

Corrupción e impunidad

– ¿Cuánto daño le hizo la permanencia de Manuel Adorni en el gobierno nacional a los libertarios y a ustedes que son socios?

-A eso se lo dejo a usted, que es un analista político. Yo soy el gobernador, no soy un analista. No lo sé, ni me pongo a discutir ni a pensar esos temas. Evidentemente, hay un ruido que joroba y que daña. Pero, no sé cómo cuantificarlo, no tengo idea.

-Y si usted mañana descubre un caso grave de corrupción en su gabinete, ¿separa al funcionario en 24 horas como prometió en campaña o aplica otro criterio?

-Bueno, pero no me lo vinculen con … es otra pregunta.

-Es otra pregunta.

– Por supuesto que lo separo. No puedo convivir con alguien que tenga una causa de corrupción probada, ¡imposible! Y, en todo caso, si no está probada, pero hay semi prueba, le pido que se aparte hasta que se aclare.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 20 de mayo de 2026. ANÁLISIS