Patentar un auto en Entre Ríos cuesta hasta tres veces más que en otras provincias

Así lo reflejó un informe privado que comparó cuánto se paga en cada provincia para registrar un vehículo cero kilómetro.
Comprar un auto nuevo en Entre Ríos implica afrontar uno de los costos de patentamiento más altos de la Argentina. Así lo reflejó un informe privado que comparó cuánto se paga en cada provincia para registrar un vehículo cero kilómetro y que ubicó a la provincia entrerriana entre las de mayor carga impositiva.
Relevamiento
El relevamiento, realizado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), tomó como referencia un vehículo valuado en 40 millones de pesos para medir las diferencias entre jurisdicciones. Aunque se trata de un valor a considerar para gran parte de la clase media, el estudio permite dimensionar cómo cambia el costo del trámite según el lugar donde se radique el auto.
En el caso de Entre Ríos, la alícuota alcanza el 3,33 %, lo que lleva el patentamiento a unos 1,3 millones de pesos. Solo Río Negro muestra un valor más alto.
Muy lejos aparece Córdoba, considerada la provincia más barata para registrar un vehículo. Allí, el mismo trámite ronda los 420 mil pesos. También tienen costos considerablemente menores Buenos Aires y Mendoza.
Más allá del valor tomado como ejemplo en el informe, la diferencia porcentual se traslada a cualquier vehículo y termina impactando directamente en el bolsillo de quienes intentan llegar a un 0 KM.
A los gastos propios de la compra del auto se suman el patentamiento, seguros, tasas y otros costos administrativos, en un contexto donde acceder a un vehículo nuevo ya resulta complejo para buena parte de los argentinos.
El análisis también expone cómo cada provincia fija distintos niveles de presión impositiva. Las jurisdicciones con industria automotriz, como Córdoba, suelen aplicar tasas más bajas vinculadas a políticas de incentivo productivo. En cambio, otras provincias mantienen cargas más elevadas como mecanismo de recaudación.
Así, mientras el precio de los autos sigue escalando, el costo de los impuestos y trámites asociados vuelve a quedar bajo la lupa, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde patentar un vehículo se encuentra entre los más caros del país.