Deporte, turismo y actividad náutica convocarán a visitantes, competidores y familias en Salto Grande

Desde la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y a través de Codesal, presidida por Eduardo Cristina, se trabaja de manera articulada con instituciones y organizadores para acompañar las propuestas que se desarrollarán en los distintos predios del lago.

Agenda de actividades

3° edición Raid Náutico de las Américas

Playa y termas de Punta Viracho recibirá a pilotos y equipos de Argentina, Brasil y Uruguay en esta competencia internacional.

– Sábado 23: prueba de 100 km desde las 15.30.

– Domingo 24: Ccrcuito boyado desde las 14.30 con acceso libre para el público.

3° fecha Grand Prix Río Uruguay Clase Pampero

El Yacht Club será sede de dos jornadas de regatas con navegantes de toda la región.

– Sábado 23: desde las 13.

– Domingo 24: desde las 11.

Encuentro de Mototurismo

El complejo camping Las Palmeras reunirá a motociclistas para una jornada de camaradería y ruta.

– Desde el mediodía: almuerzo en el predio.

– A las 15: caravana hacia Punta Viracho con show en vivo.

Naturaleza y descanso para toda la familia

Además de los eventos, el lago de Salto Grande ofrece opciones para disfrutar el fin de semana largo en contacto con la naturaleza: Termas de Ayuí y parque acuático, camping y Termas Punta Viracho, camping Las Palmeras, playas y espacios verdes ideales para descansar y compartir en familia.

«Desde Codesal seguimos acompañando propuestas que generan movimiento económico, fortalecen a instituciones y emprendedores locales, y consolidan al lago de Salto Grande como uno de los destinos más elegidos de Entre Ríos», destacó Eduardo Cristina.