El fallo aún no está firme: Casación revisará la condena aplicada a Juan Ruíz Orrico por provocar cuatro muertes

La defensa del exfuncionario provincial cuestionará la pena efectiva. La audiencia se realizará en Concordia. El condenado está libre porque el fallo aún no está firme.

Este jueves 21, la Cámara de Casación de Concordia abrirá un nuevo capítulo en la causa judicial que involucra a Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario provincial condenado por el trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 39.

La audiencia fue fijada para las 11:30 y se llevará adelante tras la apelación presentada por la defensa de Orrico contra la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Orrico fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión efectiva, además de una inhabilitación de 9 años para conducir vehículos. El fallo lo halló responsable del delito de homicidio culposo agravado, considerando el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas. El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024, en el kilómetro 223 de la Ruta Provincial 39, donde murieron Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.

Durante la audiencia, los jueces analizarán los planteos de la defensa y deberán resolver si confirman la condena o introducen modificaciones al fallo de primera instancia. Mientras la sentencia no quede firme, Orrico continuará en libertad bajo las medidas cautelares establecidas por la Justicia.

Los abogados defensores Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini alegarán contra la sentencia y solicitarán una pena menor. El querellante Mario Arcusin, al igual que el fiscal fiscal Eduardo Santo.

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