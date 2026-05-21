La provincia firmó un convenio para garantizar el acceso al trasplante de córneas

El titular de la cartera sanitaria entrerriana destacó la posibilidad de fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos: «Hoy estamos dando un paso muy importante para los pacientes del sistema público de Entre Ríos que requieren un trasplante de córneas. Este convenio expresa una convicción compartida: que el acceso a un trasplante debe ser cada vez más oportuno, más cercano y más equitativo. Sirve para ampliar derechos y acercar soluciones a partir de la articulación entre los sectores público y privado».

Por su parte, Richard Malan, vicepresidente del Incucai, destacó la importancia de las jornadas de trabajo en la región para fortalecer el sistema de salud y proyectar el crecimiento institucional.»Vamos a tener informes sobre transferencias, la situación de los medicamentos y la discusión de cómo implementar un plan estratégico 2026-2028. Fueron dos días muy importantes y especiales para la región, porque pudimos hablar con más detalle, trabajar juntos y aprovechar esto para seguir creciendo en estas jurisdicciones», remarcó Malan.

Cabe señalar que el programa de Sustentabilidad para Trasplante de Tejidos, permitirá que los pacientes puedan resolver su situación dentro de nuestra provincia, sin necesidad de trasladarse a otros centros del país.

La reunión de Coretra Centro Región Centro se llevó a cabo este jueves, 21 de mayo, en la ciudad de Santa Fe, con la participación del vicepresidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Richard Malan; la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio; la directora provincial del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio), Cecilia Andrada; la directora del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic), Romina Quiroga y la jefa del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), Rosana Dappen.

La agenda comprendió, además, las conclusiones de la Jornada Regional de Procuración y Trasplante celebrada el día previo; el abordaje del plan estratégico 2026-2028; líneas de acción conjunta entre el Incucai y los organismos provinciales de ablación e implante; la planificación de actividades para lo que resta del año y un informe de gestión.