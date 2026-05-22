Comienza la tercera etapa de vacunación antigripal en la provincia

La nueva instancia de inmunización alcanza a personal docente y no docente, además de efectivos de Bomberos, Policía, Gendarmería, Prefectura y Ejército, quienes podrán acercarse a los vacunatorios habilitados para recibir la dosis correspondiente.

En ese marco, desde la División Inmunizaciones de la cartera sanitaria se indicó que en los últimos días arribaron nuevas partidas de vacunas antigripales para adultos, correspondientes a la formulación trivalente. De esta manera, la provincia ya cuenta con las tres formulaciones destinadas a la campaña: vacuna trivalente para adultos, vacuna pediátrica y vacuna adyuvantada para mayores de 65 años.

Cabe recordar que la gripe es una enfermedad viral respiratoria con alta transmisibilidad, que puede causar complicaciones graves, incluso la muerte, a personas embarazadas, menores de 5 años, mayores de 65, y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplante, obesidad y diabetes).

La campaña provincial comenzó el pasado 11 de marzo y, en una primera etapa, estuvo dirigida al personal de salud, personal sanitario de fuerzas de seguridad, embarazadas, puérperas, niños de seis a 24 meses y personas adultas mayores institucionalizados en establecimientos de larga estadía. Posteriormente, la segunda etapa incluyó a personas mayores de 65 años y a la población de entre dos y 64 años con factores de riesgo. La vacunación para estos grupos priorizados continúa vigente en toda la provincia.