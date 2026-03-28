Secuestraron 3 kilos de cocaína y 5 de marihuana tras control en el acceso sur a Concordia

Un operativo de rutina permitió incautar casi ocho kilos de drogas en el acceso sur a Concordia. Detuvieron a dos personas oriundas de Buenos Aires y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
El secuestro de droga en Concordia se produjo durante un operativo de control vehicular en el acceso sur de la ciudad, donde personal policial incautó casi ocho kilos de estupefacientes y detuvo a dos personas.
El procedimiento se desarrolló alrededor de las 6:30 en avenida Presidente Perón, a la altura del Parque Industrial, en el marco de controles rutinarios dispuestos por la Jefatura Departamental.
En ese contexto, efectivos de la División Drogas Peligrosas detuvieron la marcha de un automóvil con dos ocupantes mayores de edad provenientes de Escobar, provincia de Buenos Aires.
Durante la inspección, se solicitó la intervención del can antinarcóticos “Mali”, que marcó la presencia de sustancias ilícitas en el baúl del vehículo. A partir de esa señal, se avanzó con la requisa conforme a lo establecido por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal.
Incautación de cocaína, marihuana y otros elementos
Como resultado del procedimiento, se secuestraron cuatro paquetes compactos de cocaína con un peso total cercano a los tres kilogramos, junto con seis ladrillos de marihuana que alcanzaron aproximadamente los cinco kilogramos.
Además, se incautó un automóvil Volkswagen Fox, tres teléfonos celulares y una suma de 227.800 pesos en efectivo, elementos que quedaron bajo resguardo judicial.
La intervención se realizó con conocimiento directo de la jueza federal de Concordia, quien dispuso las medidas correspondientes tras el hallazgo de la droga.
Detenidos y avance de la causa
En el operativo fueron aprehendidos un hombre de nacionalidad argentina y una mujer de nacionalidad paraguaya, quienes quedaron a disposición del Juzgado Federal de Concordia por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.
La investigación continuará para determinar el origen y destino de las sustancias secuestradas, así como posibles conexiones con redes de comercialización.
El procedimiento se enmarcó en los controles diarios que realiza la Policía en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir el tráfico de drogas.
Elonce