Los contribuyentes disponen de varios medios de pago para abonar el Impuesto Automotor

Así se informó desde el gobierno provincial, a través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el Banco Entre Ríos y Plus Pagos Servicios.

Los vencimientos para el pago anual o la primera cuota del impuesto se realizarán según la terminación del dominio: los vehículos con terminación 0 a 4 vencerán el 8 de abril, mientras que aquellos con terminación 5 a 9 lo harán el 9 de abril, según informó la ATER.

Además, desde la aplicación Mi Entre Ríos los contribuyentes pueden consultar sus vencimientos, descargar boletas digitales y pagar en línea todos los impuestos provinciales, facilitando la gestión de sus obligaciones desde el celular.

Asimismo, desde el banco destacan que actualmente las boletas son 100 por ciento digitales, por lo que pueden descargarse fácilmente desde la web de ATER (https://www.ater.gob.ar/) o desde la aplicación Mi Entre Ríos.

Para facilitar el pago, el Banco Entre Ríos detalló las distintas alternativas para elegir la que mejor se adapte a cada contribuyente:

– Home Banking y App del banco: pago simple utilizando el código de pago electrónico.

– Plus Pagos Servicios: pago sin boleta, presentando DNI o patente, utilizando tarjeta de débito, efectivo o billeteras virtuales mediante QR.

– Web de ATER: desde «Pagá con QR» con todas las billeteras virtuales. O a través del «botón de pago», ingresando DNI o patente y abonando con débito en cuenta o tarjeta de débito.

– Cajeros automáticos: pago disponible en cualquier momento desde terminales de Red Link o Banelco.

– Débito automático: permite adherirse para que el pago se realice directamente desde la cuenta bancaria.

– Sucursales: también es posible abonar en cualquier sucursal del banco sin boleta, presentando DNI, utilizando débito en cuenta o efectivo.

De esta manera, se continúa impulsando soluciones digitales y accesibles que simplifican las gestiones cotidianas de los entrerrianos.