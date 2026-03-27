Concepción del Uruguay: Federales realizan allanamiento por causa de drogas

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo llevado a cabo por la Policía Federal de Concepción del Uruguay, se incautó cocaína, elementos de precisión y un vehículo. Hay un hombre detenido a disposición de la justicia local.

En la tarde de este viernes, personal de la Policía Federal Argentina llevó adelante un exitoso procedimiento por infracción a la Ley de Estupefacientes en una vivienda de calle Chacabuco al 300, en las inmediaciones del Predio Multieventos.

Tras una investigación previa y luego del allanamiento, los efectivos lograron el secuestro de:

• Una cantidad significativa de cocaína.

• Una balanza de precisión y elementos de corte/fraccionamiento.

• Teléfonos celulares de interés para la causa.

• Una motocicleta tipo «chopera».

El operativo culminó con la detención de un hombre mayor de edad, quien fue trasladado a la dependencia policial.

Interviene en el caso la fiscalía a cargo del Dr. Eduardo Santo y el Juzgado de Garantías local. Se espera que el aprehendido sea indagado en las próximas horas.

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