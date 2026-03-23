Dpto. Colón: Colisión entre automóvil y moto dejó un lesionado grave

Personal policial de Comisaría de San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, alrededor de las 23:15 horas de ayer intervino en un siniestro vial ocurrido en Ruta ex 26, a la altura del kilómetro 3, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron un automóvil marca Ford Ka, conducido por un hombre de 50 años acompañado por una mujer de 46 años, y una Motocicleta marca Zanella RX 200 cc., en la que se trasladaban dos sujetos de 37 y 24 años.

Según se confirmó a Génesis24, a raíz del impacto, los ocupantes del rodado de menor porte fueron trasladados al nosocomio local, donde se determinó que el conductor de la Moto presentaba Traumatismo Cráneo Encefálico, por lo que fue derivado al Hospital San Benjamín de Colón para una mejor atención, en tanto su acompañante también habría padecido Lesiones pero de menor relevancia.

Se continúan con las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del hecho.

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