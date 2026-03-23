Colón: Detienen a sujeto por violencia de género y le secuestran armas de fuego y municiones

Según se confirmó a Génesis24, personal policial intervino a raíz de una denuncia por un hecho de Violencia de Género, en el cual una mujer de 46 años manifestó haber sido agredida físicamente y amenazada por su pareja conviviente, un hombre de 46 años, de quien se obtuvo que podría tener armas de fuego en su vivienda.

Constituidos los efectivos en el domicilio, mantuvieron una entrevista con el sindicado, a quien por directiva de la Unidad Fiscal en turno se procedió a su Aprehensión por el Delito de Lesiones en contexto de Violencia de Género, y su alojamiento en Sede Policial a su disposición.

Posteriormente, y con la intervención del Juzgado de Paz de dicha localidad, se llevó a cabo el Allanamiento y Requisa Domiciliaria en la vivienda del apuntado, donde se obtuvo resultados positivos para la causa, procediéndose al Secuestro de un Arma de Fuego tipo pistola calibre .22 mm LR, marca Bersa Thunder, con dos cargadores; un Arma de Fuego tipo pistola, marca Bersa 9 mm, con dos cargadores; gran cantidad de cartuchos de diferentes calibres; un Arma de Fuego tipo Escopeta tiro a tiro, marca Centauro y un (01) Arma de Fuego tipo Carabina cal .22 largo, marca Rubi Extra, elementos que fueron formalmente Secuestrados y puestos bajo resguardo a consideración de la Magistratura actuante.

RECUPERO DE BICICLETA SUSTRAÍDA EN SAN JOSÉ

En relación a una denuncia radicada por un ciudadano mayor de edad por la sustracción de una Bicicleta marca SLP, rodado 29, tipo Mountain Bike, de color negra con verde, la cual se encontraba sin medidas de seguridad en la vereda de su local comercial, personal policial de Comisaría San José llevó adelante tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores del hecho.

A partir de registros fílmicos aportados, se logró establecer la posible ubicación del rodado sustraído, por lo que se realizaron recorridas en la zona, lográndose localizar el bien interesado en un descampado situado en inmediaciones de calles Maipú y Yapeyú de esa localidad. Informada la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso el formal secuestro del rodado y su posterior entrega al damnificado, cumplimentándose las diligencias de estilo correspondientes.

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