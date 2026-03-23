Una psiquiatra revela cuáles son las 6 preguntas simples que detectan si padecés depresión: ¿te animás a responderlas?

La depresión se puede esconder detrás de una sonrisa o de un cansancio constante. Suele ser silenciosa y por eso es difícil de detectar. Hacer preguntas simples y concretas puede ayudar a revelar lo que está sintiendo otra persona.

De acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la depresión clínica es «un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria«.

Cuáles son las preguntas que pueden revelar si tenés depresión

Ningún psicólogo o psiquiatra va a preguntar directamente «¿tenés depresión?», sino que plantea interrogantes que pueden parecer sencillas pero que podrían revelar si padecés de este cuadro.

Caroline Depuydt es psiquiatra y compartió en su cuenta de Tik Tok unaserie de preguntas:

¿Desde cuándo te sentís así?

¿Aún disfrutas de hacer lo que solías disfrutar?

¿Tenés problemas para levantarte de la cama, incluso sin ningún motivo en específico?

¿Estás comiendo más o menos que antes?

¿Te despertás sintiéndote cansado aunque hayas dormido toda la noche?

¿Alguna vez pensás que estarías mejor si no estuvieras acá?

Su objetivo es hacer que la persona hable y logre poner palabras en aquel «no sé lo que tengo». No buscan juzgar, sino comprender la intensidad, duración y el impacto de las emociones de una persona en su vida cotidiana.

Si bien todo el mundo puede tener un mal momento, hay que prestar especial atención cuando se prolonga e invade cada rincón de la vida diaria.

En caso de que alguna de estas preguntas te resuenen, nunca es demasiado tarde para hablar con un profesional.

Los especialistas en salud mental recuerdan constantemente que la depresión es una enfermedad. Puede aparecer como resultado de factores complejos que pueden ser biológicos, vinculados a la historia personal, condiciones de vida, estrés o trauma.

Sin embrago, no es necesario haber pasado por un hecho traumático para padecer depresión. A veces simplemente parece que todo está «bien», pero por dentro esa persona siente que nada tiene sentido.

Esta diferencia entre lo que aparenta y lo que siente es lo que provoca que se dificulte detectar la depresión y hablar libremente de esta enfermedad.