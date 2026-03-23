Caseros conmemora Malvinas con la música del Pato Viganoni

Con motivo de conmemorarse el 44° Aniversario de la Gesta de Malvinas, la Municipalidad de Caseros realizará un Acto y Peña por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Este homenaje se llevará adelante el jueves 2 de abril a las 17:00 horas en el Anfiteatro Municipal, lugar donde se emplaza el “Monumento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas”.

El arte también es una forma de mantener viva la memoria y de rendir homenaje a nuestra historia, por tal motivo tendrá lugar una Peña por el 2 de Abril en la que se presentará Danilo “Pato” Viganoni con un repertorio musical en el que honrará a nuestros héroes de Malvinas.

La entrada será libre y gratuita.

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