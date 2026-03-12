Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto sobre quien pesaba pedido de captura por causa de abuso sexual

En la tarde de este jueves, personal policial dependiente de la Comisaría Segunda llevó a cabo la aprehensión de un hombre de 55 años, sobre quien pesaba un pedido de captura y detención inmediata.

Según se confirmó a Génesis24, cerca de las 17:00 horas, los uniformados se hicieron presentes en una vivienda ubicada en calle Diez Figueras, tras realizar tareas de localización del individuo. Al ser hallado en el lugar, se procedió a cumplimentar la orden judicial vigente.

El sujeto, se encontraba en estado de rebeldía ante la justicia. La orden de detención fue emitida mediante Oficio por el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero.

La detención se da en el marco de una causa por Abuso Sexual, cuya investigación tramita ante la Fiscalía Nº 4, bajo la dirección de la Dra. Albertina Chichi.

Tras las diligencias de rigor, el aprehendido fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera, donde permanecerá a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para el avance del proceso legal correspondiente.

