Concepción del Uruguay: Conductor realizó una maniobra indebida y provocó un choque. Le secuestraron el vehículo

Según se confirmó a Génesis24, en horas del mediodía de este jueves, se registró un fuerte choque en la intersección de Boulevard Yrigoyen y calle Ruiz Moreno, en el acceso a un conocido corralón de materiales. El incidente dejó como saldo un joven lesionado y el secuestro de un vehículo por irregularidades en su documentación. El siniestro ocurrió cerca de las 13:20 horas.

Según informaron fuentes de Comisaría Primera, una camioneta Ford F100, conducida por un joven de 25 años, circulaba por el Boulevard hacia el este. Al llegar a la intersección con Ruiz Moreno, el conductor intentó realizar una maniobra prohibida al girar hacia el norte en contramano.

En ese momento, fue impactado en su lateral derecho por una motocicleta Honda Wave 110cc, también de color rojo, en la que se desplazaba un joven de 18 años en el mismo sentido de circulación.

A raíz del impacto, el motociclista cayó a la cinta asfáltica y debió ser asistido por una unidad de emergencias «Vida», que lo trasladó al Hospital Justo José de Urquiza.

Tras ser examinado por la médica policial, se informó que las heridas recibidas son de carácter leve.

Durante el procedimiento, el personal policial constató que, mientras el motociclista circulaba con toda su documentación en regla, el conductor de la camioneta carecía de seguro obligatorio.

Ante esta falta grave a la Ley Nacional de Tránsito, tomó intervención personal de Tránsito Municipal, quienes labraron el acta correspondiente y procedieron a la retención preventiva del vehículo mayor.

Comparte esto: Twitter

Facebook

