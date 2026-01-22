Colón: Traslado de sujeto con pedido judicial desde Buenos Aires

Según se confirmó a Génesis24, ayer miércoles personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal dependiente de Jefatura Departamental Colón, dio cumplimiento a un Oficio librado por el Juzgado de Garantías local, procediendo al traslado de un masculino mayor de edad desde la ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Colón, donde quedó alojado a disposición de dicha Magistratura.

El procedimiento guarda relación con la investigación realizada por una estafa ocurrida el 21 de Octubre del 2.022, cuando una mujer de 81 años fue víctima de un engaño telefónico, mediante el cual desconocidos lograron que entregara una importante suma de dinero en moneda extranjera, ocasionándole un grave perjuicio patrimonial.

A raíz de las tareas investigativas desarrolladas oportunamente, se logró individualizar al presunto autor del hecho, en virtud de lo cual se había informado al Juzgado interviniente, quien libro una Orden de Detención que en su momento no pudo ser efectivizada, debido a lo no localización del interesado.

Continuándose con las investigaciones, y tras tomar conocimiento de que la persona buscada podría encontrarse residiendo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizaron las gestiones judiciales correspondientes, solicitándose colaboración al Departamento de Delitos Contra las Personas – División Capturas y Prófugos, quienes efectuaron tareas de campo y lograron localizar y detener al individuo.

Finalmente, una comisión policial procedió a su traslado hacia esta ciudad de Colón, donde fue alojado y permanece a disposición del Juzgado actuante.

