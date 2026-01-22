Insólito: Denunció que su propio hermano le robó el auto

Todo sucedió en la zona oeste de Concordia. El damnificado denunció en sede policial que pudo identificar a su propio hermano, entre los malvivientes.
Funcionarios policiales de comisaría Octava, fueron comisionados a un domicilio ubicado en la zona oeste de la ciudad de Concordia, a raíz de un presunto hecho delictivo.
Los hermanos sean unidos
En el lugar, un ciudadano manifestó que constató la sustracción de su automóvil, un Renault 6, de color blanco y que al revisar las grabaciones de sus cámaras de seguridad observó a dos malvivientes llevándose el rodado a tiro.
Según indicó el damnificado, logró reconocer a uno de los involucrados, quien sería su propio hermano.
Ante esta situación, el personal policial desplegó rápidamente un operativo de búsqueda, logrando localizar el vehículo sustraído y aprehender a uno de los presuntos autores del hecho. Al momento de su hallazgo, el Renault 6 presentaba la faltante de su rueda delantera izquierda.
Comunicado lo ocurrido al fiscal interviniente, el doctor Arias dispuso la aprehensión del ladrón y el secuestro del automóvil para su posterior entrega.
Vale remarcar que, en el lugar, intervino personal de la División Policía Científica y de la Planta Verificadora del Automotor.
Recomendaciones
Para evitar el robo de autos, siempre cierra puertas y ventanas, y nunca dejes las llaves dentro; aparca en lugares iluminados y transitados; no dejes objetos de valor a la vista; e invierte en dispositivos antirrobo como alarmas visibles, trabavolantes, inmovilizadores o sistemas de rastreo GPS para disuadir a los ladrones y facilitar la recuperación.
Antes de estacionar
Elige bien el lugar: Estaciona en áreas bien iluminadas, vigiladas y concurrridas, preferiblemente con cámaras o cerca de cabinas de control; evita calles oscuras o desiertas.
No dejes nada visible: Esconde o guarda en el baúl cualquier objeto de valor (electrónica, bolsos, etc.) para no tentar a los ladrones.
Usa el sentido común: Si notas algo sospechoso, como personas merodeando, busca otro lugar para estacionar o no te detengas.
Al conducir
Mantente alerta: Presta atención a tu entorno, especialmente en intersecciones o semáforos.
No te resistas: Si te enfrentas a un robo, no te resistas. Tu vida es más valiosa que el auto.
Otros consejos
Contrata un buen seguro: Asegúrate de tener una póliza que cubra el robo.
Firma un programa de vigilancia: Únete a programas de vigilancia vecinal para mejorar la seguridad en tu comunidad.
