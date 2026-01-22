Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto por violar orden judicial. Estaba oculto junto a una adolescente y su pequeño bebé

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo conjunto que involucró a las comisarías de Minoridad, Segunda y Cuarta, se logró la detención de un hombre de 22 años por desobediencia judicial.

El sujeto fue localizado conviviendo con una adolescente de 16 años y una bebé de 4 meses, pese a tener vigente una prohibición de contacto por una causa de violencia familiar.

La intervención policial se activó tras una denuncia radicada en la localidad de Gobernador Mansilla (Departamento Tala) por la madre del joven ahora detenido.

Según la denunciante, su hijo se encontraba en esta ciudad junto a la menor de edad, sobre quien pesaba además una solicitud de localización emitida por las autoridades de aquel departamento.

Tras tareas de investigación, los efectivos se constituyeron en una vivienda ubicada en calle 9 de Julio, entre el 24 y 25 del Oeste Sur. Allí, se identifica a los presentes, la policía confirmó que se trataba de las personas buscadas y que sobre ambos regían medidas restrictivas dispuestas apenas el pasado 16 de enero por el Juzgado de Familia local, en el marco del expediente caratulado como violencia familiar.

Ante el incumplimiento flagrante de la orden judicial, se realizaron las siguientes actuaciones:

Asistencia médica: La adolescente de 16 años y su hija de 4 meses fueron trasladadas al Hospital J.J. de Urquiza para una evaluación de salud.

Intervención de organismos: Se dio participación inmediata al COPNAF para garantizar el resguardo de los derechos de la menor y la lactante.

Situación del agresor: El joven de 22 años fue trasladado inicialmente para su identificación y, por orden de la Fiscalía Auxiliar, quedó formalmente detenido y alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera.

El procedimiento fue supervisado por el Sub Jefe departamental Uruguay, destacando la coordinación entre distintas dependencias para resolver una situación de vulnerabilidad y riesgo judicial.

Comparte esto: Twitter

Facebook

