Avanzan las obras de mejora en la Autovía del Mercosur

La concesionaria AUMESA realizó este miércoles trabajos de mantenimiento en distintos puntos de las rutas nacionales 14 y 12, que incluyen bacheo y reparación de calzada.

La Autovía del Mercosur informó que durante la jornada del miércoles se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y puesta en valor en diversos sectores del corredor vial que conecta la región.

En la Ruta Nacional 14, las tareas se concentraron en tres frentes principales. Se realizó el corte de pasto en el tramo entre el kilómetro 20, a la altura de Perdices, y el kilómetro 50 en Gualeguaychú.

Además, se efectuó bacheo de calzada con mezcla asfáltica entre Ceibas y el kilómetro 20 en mano ascendente, mientras que en la provincia de Corrientes se intervino el tramo entre los kilómetros 370 y 390, en la zona de Monte Caseros.

Por su parte, en la Ruta Nacional 12 se realizaron trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en el sector comprendido entre el Puente Mitre y Ceibas. Asimismo, en el peaje Yeruá se ejecutaron reparaciones de losas en la zona de peaje.

Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento regular que AUMESA desarrolla para garantizar la seguridad y el buen estado del corredor vial.

Alerta por intentos de estafa

En paralelo, la concesionaria emitió una advertencia a los usuarios ante el conocimiento de llamados telefónicos sospechosos vinculados a intentos de estafa. AUMESA aclaró que no se comunicará con usuarios por teléfono, redes sociales ni WhatsApp para gestiones relacionadas con TelePASE ni por ningún otro asunto vinculado a la empresa.

La empresa recordó que toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de los canales institucionales habilitados, y pidió a los usuarios estar atentos ante cualquier contacto sospechoso.