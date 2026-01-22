Información del Registro Civil de Caseros

FERIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CASEROS

El Juzgado de Paz de Caseros informa que se encontrará cerrado por Feria Judicial del 1º al 31 de enero de 2026, inclusive.

Ante cualquier urgencia deberán dirigirse a la Comisaría más cercana, o llamar al 911 o 101, con atención de urgencias las 24hs. por la Policía de Entre Ríos, y se remiten las denuncias a la Magistratura de Feria.

Para Autorizaciones de Menores de edad al extranjero, dirigirse al Edificio Tribunales, Concepción del Uruguay, San Martín 665, esquina Juan Domingo Perón.