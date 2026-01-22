INFORMACIÓN DEL REGISTRO CIVIL DE CASEROS
Se informa que por Res. N°1587/88 DGRCyCP la Oficina del Registro Civil Caseros permanecerá cerrada por Vacaciones durante el mes de Enero de 2026.
Por tal motivo, del 19 al 30 de enero de 2026 se prorroga la competencia a la Oficina del Registro Civil de Colonia Elía.
FERIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CASEROS
El Juzgado de Paz de Caseros informa que se encontrará cerrado por Feria Judicial del 1º al 31 de enero de 2026, inclusive.
Ante cualquier urgencia deberán dirigirse a la Comisaría más cercana, o llamar al 911 o 101, con atención de urgencias las 24hs. por la Policía de Entre Ríos, y se remiten las denuncias a la Magistratura de Feria.
Para Autorizaciones de Menores de edad al extranjero, dirigirse al Edificio Tribunales, Concepción del Uruguay, San Martín 665, esquina Juan Domingo Perón.