El gobierno entrerriano participó del Congreso Nacional de Educación Agropecuaria

La jornada estuvo encabezada por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; la especialista senior de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Argentina, Tamara Vinocur; y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Ludovico Grillo.

«Si queremos que nuestros estudiantes se capaciten con la última tecnología, va a ser en vinculación con las empresas del sector. Hoy el mundo es el aula, no al revés», destacó el director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ludovico Grillo, haciendo foco en la importancia de la articulación entre el sector productivo y la educación.

Por su parte, la directora de Educación Técnico Profesional del CGE, Natalia Sendra, remarcó: «En Entre Ríos tuvimos talleres de robótica que generaron mucha movida y trabajamos de forma conjunta con INTA, Senasa y universidades. Nuestra provincia cuenta con el programa Escuela y Comunidad, que garantiza las prácticas profesionalizantes tanto en escuelas técnicas como agrotécnicas y secundarias orientadas. Se destaca por la vinculación con socios estratégicos, donde empresas, organismos y tanto espacios públicos como privados suman oportunidades para que los estudiantes desarrollen experiencias reales».

A su vez, la rectora de la escuela de Educación Agrotécnica N° 36 José Campodónico de Chajarí, Vanina Brasseur, valoró el espacio de intercambio al señalar que «participar permite comprender la realidad del sector, actualizar la gestión educativa y reforzar la importancia de la educación agrotécnica como política estratégica para el desarrollo local y nacional». En tanto, su par de la EEAT N° 38 Martín Fierro de Crucecitas Séptima, Lorena Duré, dijo que «estos encuentros permiten fortalecer vínculos, planificar proyectos conjuntos y seguir apostando a una educación técnico profesional que forme estudiantes críticos e innovadores, reflexivos y competentes, teniendo como base el aprendizaje basado en valores que los fortalece como personas y los prepara para el mundo laboral y la continuidad de estudios».

Finlamente, la coordinadora del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción (Copetyper) del CGE, Andrea Larrea, dijo que «el Congreso consolida un espacio de intercambio para seguir fortaleciendo la educación técnica agropecuaria del país y reforzar la articulación entre escuelas, organismos y el entramado productivo. Para nosotros participar de estos espacios es fundamental ya que nos permite intercambiar experiencias, aprender en contacto con las otras jurisdicciones y tener una puesta en común para los avances del sector».

En representación de Entre Ríos también participaron la directora de Educación Técnico Profesional del CGE, Natalia Sendra, y la vicedirectora Claudia Geist, acompañadas por Emilio Meier y Ana María Junker, integrantes del equipo técnico.