Concepción del Uruguay: Incendio en vivienda también afectó una finca lindera

Personal de Bomberos Voluntarios fue alertado a las 17:34 de este viernes sobre un incendio de vivienda en Santa Teresita, entre 20 del Oeste Norte y 21 del Oeste Norte.

Salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación y se desplazó móvil 25 (unidad forestal) de apoyo.

El incendio se encontraba generalizado en el garaje de la vivienda y hacia la vivienda aledaña. Una de las personas indicó que en una de las viviendas podría haber quedado un menor de edad en el interior. Por ello, el personal se dividió en grupos; para buscar el menor y otro equipo para sofocar las llamas.

Afortunadamente no había ningún menor de edad dentro del inmueble.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron con diferentes líneas para controlar rápidamente el incendio. Además se trabajó en la vivienda contigua, un local tipo bar, ya que el fuego se había propagado hacia el cielorraso.

Crédito: 03442 – Bomberos Voluntarios CDU

Comparte esto: Twitter

Facebook

