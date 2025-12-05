Concepción del Uruguay: Múltiples procedimientos por narcotráfico en ciudad y región arrojó impresionantes resultados

Según se confirmó a Génesis24, en un contundente golpe al narcotráfico, durante la tarde del 04 de diciembre, la Policía de Entre Ríos ejecutó dieciocho (18) allanamientos simultáneos, logrando irrumpir de manera sorpresiva, coordinada y precisa en diversos domicilios vinculados a una estructura criminal dedicada al comercio de estupefacientes.

El despliegue, articulado bajo directivas del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Hernán S. Viri y de la Secretaría Criminal y Correccional del Dr. José María Barraza, se realizó en las ciudades de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Rosario del Tala y Gualeguaychú; fue supervisado directamente por el Director de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, Comisario General Alexis Rotundo y el Sub director Comisario Mayor Claudio Passadore, quienes acompañaron el desarrollo de los procedimientos junto al Jefe Departamental.

Y la participación directa de las Divisiones y Delegacías de Drogas Peligrosas y Grupos Especiales dependientes de distintas Jefaturas Departamentales.

El ingreso simultáneo y sorpresivo permitió neutralizar toda reacción por parte de los investigados, asegurando pruebas clave y detenciones estratégicas.

LA DETENCIÓN DEL PRINCIPAL ORGANIZADOR

Entre las ocho personas detenidas e incomunicadas, se encuentra quien sería el eslabón criminal, el principal organizador de la estructura, considerado el responsable de coordinar la distribución, abastecimiento, recolección de dinero y supervisión de los puntos de venta.

Su detención representa un golpe directo al núcleo de mando de la organización, debilitando de manera significativa su funcionamiento operativo.

Los elementos secuestrados tras los procedimientos, se encuentran: Clorhidrato de cocaína en formato “piedra”, modalidad utilizada para su posterior estiramiento mediante distintos productos químicos, etapa previa al fraccionamiento y comercialización. Cantidades adicionales de marihuana en distintas presentaciones. Plantas y cogollos de Cannabis Sativa.

También se incautaron un arma de fuego, cartuchería y elementos de fraccionamiento; cámaras de vigilancia, DVR, equipos electrónicos, celulares y cuadernos con anotaciones. Balanzas de precisión y una contadora de billetes. Recortes y diversos insumos para el proceso de estiramiento y armado de dosis.

UNA IMPORTANTE SUMA DE DINERO Y VEHÍCULOS:

* $7.959.320 en efectivo.

* USD 6.700.

* Tres vehículos de alta gama y mediana gama utilizados por la organización.

Un dato no menor, 39 identificados en total (22 masculinos y 17 femeninas).

La coordinación milimétrica, la simultaneidad en los ingresos y la precisión del despliegue policial evidencian un trabajo investigativo sólido, impulsado por funcionarios de Drogas Peligrosas y acompañado por múltiples áreas especializadas a nivel provincial.

Los elementos secuestrados y las actuaciones fueron elevados al Juzgado Federal interviniente para la continuidad del proceso judicial.

