La provincia comenzó a realizar la lectura e informes de las mamografías de forma centralizada

Se trata de una propuesta novedosa ya que no existen redes provinciales fijas de telemamografía en Argentina. La prueba piloto comenzó en septiembre y se extendió hasta los primeros días de diciembre, con la participación de nueve establecimientos de diferentes puntos de la provincia: el hospital Felipe Heras y el Centro Regional de Referencia La Constitución de Concordia, y los hospitales Urquiza (Federal), 9 de Julio (La Paz), Santa Rosa (Chajarí), Dr. Francisco Castaldo (María Grande), Santa Rosa (Villaguay), San Antonio (Gualeguay) y San Blas (Nogoyá), los cuales comparten las imágenes que se alojan en la nube. Cabe destacar que la estación de lectura se ubica en el hospital San Martín de Paraná.

La estrategia pone el foco en la detección temprana del cáncer de mama, el cual constituye la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Por eso, con esta iniciativa se aspira a optimizar los tiempos de lectura e informe de este tipo de estudios, para lograr diagnósticos precoces con mejores perspectivas de tratamiento.

El director general de Hospitales de la cartera sanitaria provincial, Mauro González, explicó: «Sabemos que la lectura de mamografía realizada por especialistas logra mejores resultados diagnósticos, así que ese es nuestro principal objetivo. En este sentido, una limitación recurrente es la dificultad para contar con el especialista en cada establecimiento, pero la puesta en marcha de la CIMaER nos va a permitir solventar esta limitación con el uso de herramientas de telemedicina, garantizando el acceso a oportuno a estudios de calidad en toda la provincia».

La puesta en marcha de esta Central implica una importante infraestructura tecnológica (el uso del Sistema Informático Provincial de Administración de Imágenes; de visores diagnósticos DICOM para la estación de lectura ubicada en el Hospital San Martín de Paraná; conectividad segura; interoperabilidad entre sistemas y soporte técnico provincial), como también la articulación operativa entre diferentes áreas como las direcciones generales de Hospitales y de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Atención Primaria junto al Instituto Provincial del Cáncer (IPC).

En este sentido, González destacó que la implementación de este trabajo es posible gracias a la digitalización de los mamógrafos y la extensión del sistema PACS, que permite acceder de forma remota y compartir de forma segura los estudios de imágenes digitales, que ha llevado adelante el Ministerio de Salud en los últimos meses. «Actualmente contamos con 18 mamógrafos digitalizados distribuidos en todo el territorio provincial, y este trabajo organizado en el que venimos avanzando paso a paso es lo que hoy nos permite lograr este avance», precisó.

Mecánica de trabajo

En cada una de estas instituciones se toma la captura y se realiza la verificación técnica de las imágenes, que luego son enviadas al sistema central. Por su parte, un equipo de especialistas en diagnóstico por imágenes con formación en mamografía se encarga de llevar a cabo la asignación de casos, la lectura e informe estructurado del estudio, y de remitir la devolución del informe. Llegado este punto, el paciente puede acceder a su estudio con el informe correspondiente ingresando en el Portal Provincial de Imágenes (logueándose con su DNI y una contraseña que se le facilita por correo, SMS o WhatsApp), como así también el equipo médico del establecimiento tratante.

Asimismo, el equipo profesional del CIMaER también se ocupa de cargar los datos del estudio en el registro en el Sistema de Información para el Tamizaje (Sitam) y, ante la identificación de casos sospechosos, de realizar la derivación inmediata al área de cáncer de mama del IPC.