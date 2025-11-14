Concepción del Uruguay: Tras tareas de rastreo, recuperan una moto

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Sección Motorizada de la Jefatura Departamental Uruguay incautó esta mañana una motocicleta que fue encontrada abandonada en un descampado, lo que motivó una causa para establecer su propiedad y procedencia.

El hallazgo se produjo cerca de las 11:05 horas. Cuando los efectivos se encontraban realizando recorridas en prevención del delito, son alertados sobre un supuesto vehículo abandonado, la Sección Motorizada realizó recorridas y tareas investigativas en la zona hasta localizar el rodado en un descampado detrás del CECAT.

La motocicleta es una Honda Biz 110 cc de color verde. Al inspeccionarla, se constató que la baulera se encontraba forzada.

Por razones de jurisdicción, se dio intervención a la Comisaría Primera, que procedió al secuestro formal del motovehículo. Además, se solicitó la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y se iniciaron las tareas para verificar si la motocicleta posee un pedido de secuestro activo o si su identificación corresponde con sus registros de motor y cuadro.

