Gualeguaychú: Enfermeros del Hospital Centenario le solicitaron al ministro de Salud el pase a planta permanente

Tras la entrega de dos ambulancias de alta complejidad, un grupo de trabajadores del sector de Enfermería del Hospital Centenario de Gualeguaychú presentó sus reclamos al ministro de Salud de la Provincia, Daniel Blanzaco.

El encuentro tuvo lugar en el ingreso a la Unidad Bicentenario, inmediatamente después de la entrega de dos ambulancias 0 km de alta complejidad, destinadas a neonatología y adultos. Los trabajadores de Enfermería entregaron un petitorio al ministro Blanzaco.

Con el respaldo de la dirección del nosocomio, a cargo de Andrea Martins, los enfermeros plantearon una serie de reclamos centrados en la estabilidad laboral del sector:

Pases a planta permanente.

Concursos de ascensos y titularización de cargos.

Mejora en la recomposición salarial.

Pago de horas extras.

Cobertura de vacaciones y licencias/suplencias.

La respuesta del ministro Blanzaco

Blanzaco comentó que, ese mismo mediodía, había mantenido una entrevista similar con un petitorio en la misma línea en la ciudad de Colón. El funcionario reconoció estar al tanto de la marcha prevista para el viernes 21 a las 9 de la mañana, la cual partirá desde 25 de Mayo y Rocamora con destino a las puertas del Hospital Centenario.

«Si bien no nos han notificado al Ministerio, es un grupo de enfermeros autoconvocados de toda la provincia el que impulsa este petitorio», dijo Blanzaco, y remarcó que «hay un reclamo que también hacen los gremios, principalmente ATE y UPCN, que son los gremios mayoritarios. Entendemos la situación«, señaló el ministro.

Una problemática integral

El ministro admitió que las situaciones a atender no se limitan solo a los enfermeros, sino que alcanzan también a médicos y otros profesionales dentro del equipo de salud.

«Muchas de las cosas que ellos plantean están dentro de la Ley de Enfermería y lo estuvimos conversando con el equipo de gestión y con el Ministro de Hacienda, Fabián Boleas, como para darle un tratamiento especial y ver cómo podemos ir paulatinamente resolviendo esos reclamos», aseguró Blanzaco.

El punto crítico: La cobertura de suplencias

Uno de los puntos más críticos señalados es la falta de cobertura de suplencias, situación que se agrava especialmente durante el verano.

Blanzaco explicó la complejidad de la logística, ya que existen varias categorías de cargos en enfermería: planta permanente, suplente real, estabilidad, cargo suplente y suplencia extraordinaria.

«Muchos de esos, como son suplencias, por lógica, no tienen suplente. Solamente tienen suplentes los cargos de planta y los de estabilidad, que tienen un 50%. El recurso está repartido prácticamente en mitad de planta y la otra mitad entre todas estas otras categorías», detalló.

El funcionario reconoció la dificultad: cuando hay que hacer reemplazos «es un problema y una logística complicada de resolver». «Es una realidad que tenemos que atender y ver de qué manera progresivamente podemos ir a dar una solución», concluyó, publicó R2820. (APF)