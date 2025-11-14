Frigerio y Scioli recorrieron el río Paraná y destacaron el potencial turístico de Entre Ríos

Tras el recorrido, del que también participaron el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello y el secretario de Turismo, Jorge Satto, Frigerio agradeció la presencia del funcionario nacional y destacó el rol estratégico del sector para el desarrollo provincial. «Para Entre Ríos, el turismo no es un sector más: es una prioridad absoluta. Y lo es por lo que significa para nuestra economía, para el movimiento comercial en cada ciudad y, sobre todo, para la generación de empleo genuino», afirmó.

El mandatario provincial remarcó además la diversidad de atractivos con los que cuenta Entre Ríos. «Tenemos bellezas naturales únicas, ríos que nos identifican, historia, cultura, gastronomía, termas, playa y una calidad humana que nos distingue. Estamos convencidos de que nuestra provincia va a ser uno de los destinos que vuelva a poner a la Argentina en la vidriera turística del mundo», señaló.

Por su parte, el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, agradeció al gobernador Rogelio Frigerio, por la recepción y la invitación a conocer los servicios turísticos que ofrece la provincia, como los recorridos por el río, el acceso a la playa y otros atractivos. «Para mí es una gran emoción reencontrarme en este lugar de memorables recuerdos, por la legendaria carrera de los mil kilómetros del Delta que marcó mi vida para siempre», expresó.

Scioli destacó que «la industria del turismo va camino a ser el mayor empleador mundial», y subrayó su potencial como generador «de una gran capacidad de negocios». Además, afirmó que Argentina es hoy un país «que recuperó estabilidad, previsibilidad y confianza», así como «prestigio internacional».

En ese sentido, remarcó la importancia de contar con condiciones favorables para el sector privado: «Las empresas hoteleras, gastronómicas y de servicios necesitan la seguridad jurídica y la estabilidad económica para mejorar la oferta y la calidad para captar más turismo nacional e internacional».

Luego, las autoridades participaron de un encuentro en el Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo de la cadena de hoteles Howard Johnson de Argentina, enabezado por el presidente del Grupo Hotelero Albamonte, Alberto Albamonte.

La presencia de autoridades nacionales y provinciales reafirma la intención de consolidar políticas conjuntas que potencien el turismo y fortalezcan a las economías regionales, en un marco de promoción del patrimonio natural y cultural entrerriano.