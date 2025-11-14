Concepción del Uruguay: Detuvieron a joven acusado de varios delitos

Según se confirmó a Génesis24, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró la detención de un joven de 19 años acusado de múltiples hechos de robo, luego de que este, intimado por la intensa investigación policial y la cercanía de su aprehensión, se presentara voluntariamente en Tribunales para afrontar la justicia.

El Mandamiento Judicial, tramitado por la Fiscal Auxiliar, Dra. Denise Caraballo, y el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero, se libró tras una serie de hechos que señalaron directamente al encartado como responsable.

La causa se inició con la denuncia de un joven de 19 años, a quien el imputado, bajo la excusa de pedir agua, ingresó a un galpón y lo amenazó con un hierro para sustraerle su teléfono celular (Xiaomi Note 14 Pro).

Las tareas investigativas lo vincularon rápidamente con otros dos sucesos de la víspera:

Intento de Venta: El mismo sujeto fue visto ofreciendo cañas de pescar con reel, las cuales secuestradas por la policía para establecer su procedencia. Violación de Domicilio: Una vecina lo observó encapuchado dentro de su patio, huyendo por los techos.

Gracias a las filmaciones de seguridad aportadas por los damnificados y el reconocimiento realizado por el personal de Comisaría Primera, se logró individualizar al sujeto.

Ante la inminencia de ser ubicado y detenido por la policía en su domicilio, el joven optó por presentarse en sede judicial.

El personal de Investigaciones cumplimentó el Mandamiento en el lugar, procediendo a su detención. El sujeto fue examinado por el Médico Policial en turno y trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, quedando detenido y a disposición de la Justicia por los delitos de Robo y sus implicaciones penales.

