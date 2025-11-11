Trágico desenlace: Falleció conductor que había chocado días atrás en la autovía14. La identidad de la víctima

El joven entrenador de la categoría Sub-17 y profesor de la Primera División del club San Lorenzo de Villa Adela, Jonathan Mirol, murió tras un trágico accidente en la Ruta Nacional 14.
La ciudad de Concordia se encuentra de luto tras la trágica muerte de Jonathan Mirol, técnico de la categoría Sub-17 y profesor de la Primera División del club San Lorenzo de Villa Adela. Mirol, de tan solo 30 años, falleció después de estar varios días internado a causa de un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 7 de noviembre. El siniestro tuvo lugar en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 242, en la intersección con la ruta de acceso a Puerto Yeruá, en el Departamento Concordia.
Según los primeros reportes, Mirol perdió el control de la camioneta que conducía y, como resultado del violento impacto, quedó atrapado dentro del vehículo. Los bomberos zapadores intervinieron rápidamente para rescatarlo, y fue trasladado con urgencia al hospital Masvernat de Concordia. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud se deterioró rápidamente y el joven entrenador no pudo superar las gravísimas heridas.
El profundo dolor en San Lorenzo de Villa Adela
El club San Lorenzo de Villa Adela, donde Jonathan Mirol se había destacado como técnico y formador de jóvenes futbolistas, expresó su profundo dolor ante la irreparable pérdida. En un comunicado emitido en las primeras horas de este martes, el club le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Desde nuestra gran familia azulgrana acompañamos, apoyamos y rezamos por la pronta recuperación de nuestro querido profesor Jonathan Mirol”. El mensaje continuó, destacando la dedicación y el compromiso de Mirol con la institución: “Sabemos de su entrega y compromiso con la que día a día se brindaba por nuestros chicos y por el club”.
A lo largo de su carrera en San Lorenzo de Villa Adela, Mirol había ganado el cariño y respeto de jugadores, colegas y directivos por su dedicación al desarrollo de los jóvenes deportistas. Además de dirigir la categoría Sub-17, también desempeñaba su labor como profesor en la Primera División del club, donde había logrado importantes avances en la formación técnica de los jugadores.
El club y la comunidad de Concordia se unen en su dolor
La noticia de su fallecimiento ha causado una gran conmoción en la ciudad de Concordia, donde tanto el club como la comunidad deportiva en general lo recordarán con cariño. La despedida de Mirol es un golpe muy fuerte para el fútbol local, y no solo los integrantes del club San Lorenzo de Villa Adela están afectados, sino también muchas otras personas que compartieron su pasión por el fútbol y la vida deportiva.
El club, a través de su mensaje, destacó la solidaridad y el espíritu de unión que caracteriza a la familia de San Lorenzo: “Hoy más que nunca, toda la familia de San Lorenzo de Villa Adela se une en enviarle toda la fuerza y el cariño posible para que salga adelante. El club es una familia, y cuando uno de los nuestros atraviesa una situación difícil, estamos todos juntos, empujando para el mismo lado”. Los compañeros, amigos y familiares de Jonathan Mirol han expresado su dolor y su apoyo a su familia, reafirmando que, en momentos como este, la comunidad debe permanecer unida. Elonce