Concepción del Uruguay: Otro motociclista lesionado tras colisión contra automóvil

Según se confirmó a Génesis24, un nuevo siniestro vial se registró esta tarde, donde la colisión entre un automóvil y una motocicleta dejó al acompañante del rodado menor con lesiones leves.

El hecho ocurrió cerca de las 17:55 horas. Los vehículos involucrados fueron: Un automóvil Chevrolet Classic, conducido por un hombre de 35 años Y una motocicleta Yamaha Crypton, conducida por un joven de 21 años, quien iba acompañado por un hombre de 40 años.

El conductor del automóvil resultó ileso tras el impacto. Sin embargo, el acompañante de la motocicleta, un hombre de 40 años, presentó escoriaciones en sus extremidades.

El lesionado fue asistido por el servicio de Emergencias VIDA y trasladado al nosocomio local. Tras la intervención del médico policial en turno, se confirmó que las heridas sufridas por el acompañante son de carácter leve.

Personal de la Comisaría Cuarta labra las actuaciones de estilo.

