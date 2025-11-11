Concepción del Uruguay: Motociclista resultó con fracturas tras ser embestido por un automóvil

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se registró esta tarde en el cruce de Alfonsina Storni y Misiones, donde un motociclista resultó con una fractura tras ser embestido por un automóvil.

El hecho ocurrió a las 15:05 horas, cuando una motocicleta Yamaha YBR 125, color roja, conducida por un hombre de 35 años, fue impactada por un automóvil Peugeot 208, color blanco, manejado por una mujer de 41 años.

Según el resumen policial, el accidente se habría producido cuando el automóvil embistió a la motocicleta al momento en que esta última intentaba realizar una maniobra para doblar hacia calle Storni.

El conductor de la motocicleta manifestó de inmediato fuertes dolores en su pierna izquierda y pie derecho, por lo que fue rápidamente trasladado al nosocomio local en ambulancia.

La médica de turno, confirmó que las lesiones del motociclista son de carácter grave, ya que presenta una fractura en la tibia derecha, a la altura de la rodilla.

En el lugar del siniestro intervino personal de Comisaría Primera y se comisionó a la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

