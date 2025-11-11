Vehículos, nuevos sistemas de digitalización y viviendas, fueron los temas centrales de la reunión de gabinete

Al finalizar la tarea -de la que tomaron parte el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y el senador Rafael Cavagna, en representación de la vicegobernadora Alicia Aluani-, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sintetizó: «Como siempre nos dice el gobernador, cada peso adonde tiene que ir. Así que estuvimos viendo cómo se va ordenando el uso eficiente de los recursos en la provincia y que los servicios sean cada vez mejores».

Al explayarse, el vocero de la reunión declaró que Rogelio Frigerio «hace hincapié» en lo relacionado a vehículos y, en tal sentido, antes de participar de la presentación de nuevos patrulleros a la Policía de Entre Ríos, el equipo trató «la entrega y el reordenamiento de ambulancias que se estará realizando entre esta semana y la que viene».

Otra cuestión que se destacó fue la relacionada al «ordenamiento del personal y la digitalización de los registros civiles», resumió Bernaudo, ejemplificando que en este último aspecto, hay trámites, como la partida de nacimiento, que se puede solicitar en forma digital, incluso desde el exterior.

A propósito de la utilización del formato digital, el titular de Desarrollo Económico dio cuenta de los avances en la aplicación de obras públicas. «La digitalización de los certificados de cumplimiento de obras es un proceso que todavía está terminándose y que resultará en un único sistema digital de certificación de obra», expresó.

Por otro lado, el equipo evaluó el recientemente anunciado otorgamiento de créditos para la construcción y ampliación de viviendas, en el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar. «Terminamos la reunión muy focalizados en el tema de vivienda, en los nuevos mecanismos en los que está trabajando la provincia para acceder al financiamiento», acotó Bernaudo.

El palacio San José

La agenda del gabinete provincial también incluyó la situación del palacio San José, histórica residencia del general Justo José de Urquiza.

De acuerdo a lo informado por el vocero de la reunión, los equipos dispuestos por el Gobierno de Entre Ríos y el de la Nación avanzan en el traspaso del edificio declarado Museo Nacional a la administración entrerriana. «Seguramente se aprovechará la pronta visita del nombrado ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para avanzar en que el palacio quede bajo el cuidado, responsabilidad y dirección de la provincia», refirió finalmente el ministro Guillermo Bernaudo.