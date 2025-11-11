Docentes de UNER y UADER se suman al paro nacional de 72 horas

Entre el miércoles 12 y el viernes 14, ambas universidades de Entre Ríos se plegarán a los reclamos por financiamiento para el funcionamiento de las casas de estudio.

Ahora, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro de 72 horas, entre el miércoles y el viernes próximos, para reclamarle al gobierno la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso ratificó luego del veto del presidente Javier Milei.

En Entre Ríos, afectará el dictado de clases en las dos universidades públicas de la provincia.

Luego de un extenso debate y, en base a los resultados de las encuestas, realizadas en los gremios, el Plenario de Secretarios Generales de CONADU resolvió convocar a una jornada de lucha con paro de 72 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo para la próxima semana.

Asimismo, se decidió no afectar los turnos de examen correspondientes al presente año, en pos de no afectar a cada estudiante a rendir sus evaluaciones.

Por otro lado, el Plenario acordó que, de no mediar avances por parte del Gobierno Nacional en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, se afectará el inicio del ciclo lectivo 2026.