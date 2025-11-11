Renovaron alerta amarilla por tormenta para gran parte de Entre Ríos

Desde esta noche y hasta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos y otras 13 provincias de Argentina.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este martes la alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos y otras 12 provincias del país. Se prevé que el fenómeno meteorológico, que comenzará a intensificarse a partir de esta noche, traiga consigo lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.
La alerta afecta principalmente a los departamentos de Paraná, Diamante, La Paz, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria, Nogoyá, Villaguay, Tala, Colón, Uruguay e Islas, donde se esperan precipitaciones acumuladas que podrían superar los 50 mm.
Condiciones severas para el miércoles
El SMN advierte que las tormentas continuarán durante la madrugada y la mañana del miércoles. Se prevé que las lluvias se desplacen hacia el norte y afecten especialmente a los departamentos de Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador. «Las condiciones se mantendrán severas con probabilidad de fuertes lluvias y tormentas, algunas de gran intensidad», indicó el informe del organismo. También volverían a replicarse en Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Nogoyá.
La zona de influencia de las tormentas se extiende además a gran parte del Litoral, el norte del país y una pequeña porción de la Región Centro. Según detalló, habría lluvias de gran intensidad durante parte de la madrugada para Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
El pronóstico incluye también condiciones de riesgo por tormentas eléctricas y la posibilidad de granizo. “Las tormentas serán de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, con actividad eléctrica frecuente y ráfagas”, aseguró el informe del SMN. Además, se prevé que la caída de agua podría acumular entre 15 y 50 mm, aunque en áreas puntuales, estos valores podrían ser mucho mayores.
Vientos fuertes en el sur del país
En paralelo a la alerta por tormentas, se emitió una advertencia por vientos fuertes para las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz. El SMN detalló que se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h, acompañados de ráfagas de hasta 90 km/h. Esta situación se prevé para la jornada del miércoles, lo que podría generar condiciones peligrosas en esas regiones.
“Los vientos estarán asociados a un sistema de baja presión que afecta el sur del país, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en las zonas más expuestas”, añadió el informe.
Además, el SMN recordó que, debido a la magnitud de las tormentas y los vientos, las condiciones podrían cambiar rápidamente, por lo que instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.