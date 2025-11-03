La policía atropellada en control había salvado la vida a una beba: «Está muy acongojada»

La oficial Celia Brasesco, con diez meses de servicio en la Policía de Victoria, fue embestida durante un control por una motocicleta conducida por una adolescente de 14 años que luego huyó. Se trata de la agente que, en abril, había salvado la vida a una beba, se supo.
Una funcionaria policial resultó gravemente herida tras ser embestida por una motocicleta conducida por una adolescente de 14 años, en un hecho ocurrido el jueves por la noche en la ciudad de Victoria. El accidente se registró alrededor de las 20 horas, en calle Rondeau, entre España y 9 de Julio, cuando personal policial realizaba operativos de control de personas y motovehículos en la zona.
“En el marco de los controles, un rodado frenó para retomar en ‘U’, en contramano, y en la maniobra colisionó a una funcionaria policial que se encontraba en el lugar. La conductora de la moto logró restablecerse y darse a la fuga”, explicó a Elonce el jefe departamental de Policía de Victoria, Martín Tello.
Tras el impacto, la funcionaria Celia Brasesco refirió un fuerte dolor en el brazo derecho, por lo que fue trasladada al hospital local, donde los médicos confirmaron que presentaba una fractura. “Está enyesada por 30 días y luego deberá iniciar la rehabilitación”, indicó Tello, quien destacó que la víctima “se encuentra acongojada por la situación, pero fuera de peligro”.
Identificaron a la menor e iniciarán acciones legales
El jefe policial relató que, luego del hecho, todas las áreas de la Jefatura trabajaron en conjunto para identificar a la autora del atropello a la agente. “El jueves a la noche logramos identificar la moto y a su conductora; con esos medios de prueba, se solicitaron las órdenes de allanamiento para el sábado y, en ese procedimiento, se secuestró el rodado utilizado y se identificó a la menor, de 14 años, junto a sus padres”, confirmó.
Según las declaraciones, los padres habían comprado la motocicleta pocos días antes, como regalo de cumpleaños por los 15 años de su hija. El vehículo era una moto de 150cc, no apta para menores de edad.
“A partir de los 16 años, con autorización especial, los adolescentes pueden conducir hasta 110cc y con toda la documentación correspondiente; esta menor ni siquiera tenía el casco reglamentario”, enfatizó Tello.
El comisario adelantó que la Departamental Victoria se presentará como querellante en la causa, tanto penal como civil. “Iniciaremos acciones legales contra los padres de la menor, por ser responsables de los actos de su hija, y contra el titular de la moto, porque aún no estaba hecha la transferencia”, precisó Tello.
Antecedentes de la funcionaria
Brasesco pertenece a la última promoción de egresados y cuenta con diez meses de servicio. En abril pasado fue reconocida por su valentía, cuando salvó la vida de un bebé con dificultades respiratorias durante una recorrida de rutina.
“En esa ocasión, ella y otro funcionario comenzaron maniobras de reanimación y lograron mantener con vida a la beba hasta la llegada de la ambulancia. Es una agente muy comprometida y capacitada en primeros auxilios, como todos los egresados de la Escuela de Policía”, destacó el jefe departamental.
La Policía de Entre Ríos continúa con la investigación y remarcó la necesidad de reforzar el control sobre menores que conducen vehículos no habilitados en la vía pública. (Elonce)