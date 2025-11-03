Desplazaron a funcionaria municipal tras cierre de local gastronómico durante la veda electoral

La municipalidad de Concordia desplazó a una funcionaria luego del cierre de un local gastronómico por una presunta infracción al Código Electoral en el marco de la veda que regía durante las elecciones legislativas.
Por decisión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, y mediante Decreto N° 1233/2025, la Municipalidad dispuso el desplazamiento de la directora de Inspección General, luego de la clausura un local gastronómico durante el fin de semana pasado por una presunta infracción al Código Electoral en el marco de la veda por las legislativas del domingo 26 de octubre.
La medida se adoptó “a raíz del impacto generado por el procedimiento y de un supuesto exceso en la interpretación de la normativa vigente, según reconocieron fuentes oficiales”, indicaron desde el municipio.
Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué expresó: “Estamos para acompañar al privado, no para ponerle palos en la rueda. Por eso instruimos una investigación interna para que este tipo de cierres no se produzcan de manera subjetiva o por una mala interpretación de la norma”.
El intendente instruyo al Departamento Ejecutivo el inicio de un sumario administrativo a fin de determinar con precisión cómo se aplicó la normativa y si existió responsabilidad funcional en el accionar del área.
Desde el Ejecutivo destacaron que la decisión no busca desautorizar los mecanismos de control, sino garantizar que las sanciones se ajusten estrictamente a derecho y las normas se apliquen con criterio, razonabilidad y sentido común.
“El municipio tiene que ser un aliado del privado, de la inversión y del empleo. Los controles son necesarios, pero deben ejercerse con equilibrio y sin afectar a quienes trabajan y generan movimiento económico en la ciudad”, destacó Azcué. Elonce