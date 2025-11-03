Quini 6 de más de $24.000.000 en Entre Ríos: en qué localidad se jugó la boleta ganadora

Un apostador de Villaguay acertó los seis números del Siempre Sale del Quini 6 y ganó $24.579.964,04. Según confirmó el IAFAS, fue uno de los 13 ganadores del sorteo del domingo 2 de noviembre. El pozo total del próximo sorteo ascenderá a $8.600 millones.
La fortuna volvió a sonreírle a Entre Ríos. Un jugador de la localidad de Villaguay fue uno de los 13 apostadores que este domingo se convirtieron en ganadores del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale, llevándose un premio individual de $24.579.964,04.
Así lo confirmó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce, tras el sorteo correspondiente al domingo 2 de noviembre. Los números favorecidos en esta modalidad fueron 16, 04, 00, 44, 10 y 36. En total, trece personas de distintas provincias acertaron la combinación ganadora.
Desde el organismo provincial destacaron que “el Quini 6 sigue premiando la confianza de los apostadores entrerrianos, que semana a semana participan con entusiasmo en uno de los juegos más populares del país”.
Pozos millonarios vacantes
A pesar de los ganadores del Siempre Sale, los pozos principales del Quini 6 quedaron vacantes. Según confirmó la Lotería de Santa Fe a Elonce, el próximo sorteo pondrá en juego un total de $8.600 millones de pesos, acumulando cifras récord.
En el Tradicional, los números sorteados fueron 33, 26, 23, 08, 16 y 25, pero ningún apostador logró acertar los seis. Por lo tanto, el pozo acumula $650 millones para la próxima jugada.
En tanto, en la modalidad La Segunda del Quini, los números ganadores fueron 40, 22, 31, 20, 34 y 38, sin que se registraran aciertos perfectos. El pozo se elevó a $1.812.071.268.
Por su parte, en la Revancha, los números extraídos fueron 11, 26, 25, 28, 12 y 45. Tampoco hubo ganadores, y el monto se acumuló hasta alcanzar $5.122.274.193.
Expectativa por el próximo sorteo
Con todos los premios mayores vacantes, el pozo total del Quini 6 para el próximo sorteo asciende a $8.600 millones, despertando nuevamente la ilusión de miles de apostadores en todo el país. (Elonce)