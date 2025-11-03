AGMER adelantó su rechazo a la reforma previsional: «No admitimos ser la variable de ajuste”

Tras señalar que “el gobierno provincial vuelve a la carga con sus intenciones de reforma de nuestro sistema previsional”, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) aseguró que rechazará “toda reforma previsional contra las y los trabajadores”. Interpretó que “cualquier modificación” de la ley 8732 será “regresiva” para el sector y subrayó: “No admitimos ser la variable de ajuste”.

“El gobierno provincial vuelve a la carga con sus intenciones de reforma de nuestro sistema previsional y, como históricamente lo hemos hecho, las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados resistiremos cualquier intento, porque sabemos que sólo significará más ajuste y despojo de derechos”, advirtió el gremio docente mayoritario en un documento.

Además apuntó que “con la excusa de la sustentabilidad del sistema se pretende responsabilizar a los trabajadores del ‘déficit insostenible’, sin hacerse cargo de lo que la propia Ley 8732 expresa en sus artículos 14 y 15: ‘El estado provincial y las municipalidades solventarán el déficit producido en la proporción que lo hubieran originado…’”, publicó Apf Digital.

En ese sentido aseveró: “No vamos a discutir ninguna ‘sustentabilidad’. La Caja es de los trabajadores y cualquier cambio va a significar pérdidas para nosotros. No cabe otra posibilidad que cualquier modificación sea regresiva para nuestro sector y no admitimos ser la variable de ajuste. Debe ser el Estado quien aporte a la Caja para que pueda cumplir con su función social e histórica”.

“Tenemos amplia experiencia en resistir los embates de todos los gobiernos desde que tenemos memoria, con todos los elementos a nuestro alcance, en asambleas y congresos, en contundentes movilizaciones, en unidad con todos los sectores. No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdidas de derecho para los trabajadores activos y jubilados”, remarcó AGMER.

“Sostenemos nuestro sistema solidario y generacional y como es mandato de muchísimos de nuestros congresos sostenemos la defensa irrestricta del 82 %, la movilidad y el cálculo del haber, la edad jubilatoria, y el sistema de pensiones”, finalizó.