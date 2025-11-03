Grave accidente en Concepción del Uruguay: Tres mujeres y un hombre resultaron heridos

Según pudo saber Génesis24, en horas de la mañana de este domingo, alrededor de las 06:55, personal policial de la Comisaría Primera intervino en un siniestro vial ocurrido en Avenida Arturo Frondizi al 800.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a una mujer tendida sobre la calzada y a otras dos solicitando auxilio. Según manifestaron, se habían arrojado de un vehículo en movimiento debido a que el conductor realizaba maniobras peligrosas a alta velocidad.

El rodado, un Volkswagen Suran blanco con vidrios polarizados, se dio a la fuga. Posteriormente, se tomó conocimiento de que el mismo vehículo protagonizó un vuelco, resultando su conductor, de 41 años, despedido del rodado y asistido por transeúntes y personal de la Comisaría Tercera.

Las tres mujeres, de 40, 50 y 36 años, fueron trasladadas al hospital local, donde se les diagnosticaron lesiones leves, mientras que el conductor sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura de base de cráneo.

En el lugar trabajó División Policía Científica, se efectuó la extracción de sangre al conductor y se procedió al secuestro del vehículo involucrado.

