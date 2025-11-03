Concepción del Uruguay: Detenido tras sustraerle el celular a una joven

Según pudo saber Génesis24, en horas de la tarde del domingo, alrededor de las 18:20, personal policial de la Comisaría Primera intervino ante un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de la plaza Skate.

Según se informó, una joven de 25 años fue víctima de la sustracción de su teléfono celular, cuando un hombre de 46 años se lo arrebató y huyó del lugar.

Vecinos que advirtieron la situación persiguieron al autor hasta una vivienda ubicada en calle Pablo Lorentz al 1100, donde el individuo intentó refugiarse, arrojando escombros y palos hacia las personas que lo rodeaban.

Con la colaboración del personal motorizado, los efectivos lograron que el sujeto desistiera de su actitud, procediendo a su aprehensión.

Posteriormente, fue trasladado a la Alcaldía de Comisaría Primera, quedando alojado a disposición de la Fiscalía en turno.

Se informó además que el teléfono sustraído fue recuperado.

Comparte esto: Twitter

Facebook

