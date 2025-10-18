Concepción del Uruguay: Se llevó a cabo una charla informativa sobre Estafas Virtuales y Delitos Informáticos

En el marco de las acciones de concientización y prevención comunitaria, la Jefatura Departamental Uruguay llevó a cabo una importante charla informativa sobre Estafas Virtuales y Delitos Informáticos, dirigida a la ciudadanía en general, con especial foco en la población de adultos mayores.

El evento se realizó el día jueves en el Polo Tecnológico «La Nube», ubicado en la intersección de Posadas y Maipú, de Concepción del Uruguay.

La iniciativa, organizada por la Viceintendente de la ciudad Rossana Sosa Zitto, busca acercar información sobre nuevas tecnologías y sus riesgos a todos los sectores de la comunidad.

Se destacó la labor que se desarrolla en «La Nube» para instruir tanto a jóvenes como a quienes no han tenido acceso a estas herramientas.

La capacitación estuvo a cargo de personal de la Jefatura Departamental Uruguay, especialistas en la materia, quienes abordaron temas esenciales para la protección ciudadana:

• Medidas de prevención y recomendaciones prácticas.

• Modalidades más frecuentes de fraude.

• Reconocimiento de estafas telefónicas, financieras y a través de redes sociales.

Los disertantes que expusieron su conocimiento y experiencia fueron:

• Comisario Inspector Marcelo Avilés: Jefe de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay.

• Sargento Primero Carlos Maldonado: Especialista en Informática Forense y Delitos Informáticos.

• Cabo Primero Guillermo Martín Jumilla: Analista Universitario en Sistemas de Información.

Esta acción subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad con la prevención del delito en el ámbito digital, brindando herramientas concretas para proteger el patrimonio y la seguridad de los vecinos de Concepción del Uruguay.

